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Mersin'de dev operasyon! 500 polis ve helikopter katıldı....

Mersin'de 500 polisin katılımı ile 50 adrese düzenlenen hava destekli operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

Ekleme: 18.05.2022 - 09:42 Güncelleme: 18.05.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik 50 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada belirlenen 50 adrese aralarında özel hareket ekiplerinin de olduğu 500 polisin katılımıyla, helikopter ve drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sırasında mahallelerde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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