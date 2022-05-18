İngiltere ekonomik kriz eşiğinde!

Küresel enflasyon dalgası dünyanın büyük ekonomilerinde ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. İngiltere'de enflasyon, modern kayıtların tutulmaya başlandığı 1980'lerden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere ekonomik olarak çok çok zorlu durumda" olduğunu ifade etti.

Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 arttı. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre bu 1982'den bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı oldu. Beklenti Nisan ayında tüketici fiyatlarında yüzde 9,1 artış olacağı yönündeydi.Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi. Enerji, gıda ve alkol-tütün hariç fiyatlar Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,2 arttı.İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı, 40 yılın rekorunu kırdı | VideoBeklenti aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6,2 artış olacağı yönündeydi.Nisan ayında perakende fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 yükseldi.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin ekonomik olarak oldukça zor durumda olduğunu söyledi. Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 9,0 ile verilerin tutulmaya başlandığı 1980'lerden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının ardından konuşan Truss, 'Bazı çok ciddi küresel ters rüzgarlar ile karşı karşıyayız. Enflasyon aşırı yüksek' dedi.