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Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinlen ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Fİnlandiya'nın terör örgütlerine desteği ortada. Nato'nun açık kapı politaksını destekliyoruz ancak güvenlik konusunda endişeliyiz.

Ekleme: 18.05.2022 - 20:55 Güncelleme: 18.05.2022 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinlen ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Fİnlandiya'nın terör örgütlerine desteği ortada. Nato'nun açık kapı politaksını destekliyoruz ancak güvenlik konusunda endişeliyiz.
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