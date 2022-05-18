Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinlen ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Fİnlandiya'nın terör örgütlerine desteği ortada. Nato'nun açık kapı politaksını destekliyoruz ancak güvenlik konusunda endişeliyiz.