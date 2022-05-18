Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma sistemine geçmişti.Son zamanlarda ise salgının etkisini yitirmesiyle birlikte ofise dönüş çalışmaları başlayan Apple, çalışanların çoğunluğunun pazartesi, salı ve perşembe günleri ofise geleceği karma bir sistem uygulamaya karar verdi.Apple, artık çalışanlarının haftada 3 gün işe gelmesini istese de bu hibrit modele karşı çıkan çalışanlar, daha esnek bir model istiyor.Çalışanların isteklerini görmezden gelen Apple'da istifalar başlamış ve şirketin haftada üç gün ofise geri dönmeyi zorunlu tutmasından sonra istifa eden son isim, Apple'ın makine öğrenimi başkanı olmuştu.Gelen bilgilere göre Apple, hem çalışanlarından aldığı geri dönüşler, hem de son zamanlarda yükselişe geçen koronavirüs vakaları nedeniyle ofise dönme planlarını süresiz olarak erteledi.Ayrıca Apple, ABD genelindeki 100 mağazasında maske zorunluluğunu geri getirdiğini açıkladı.Apple CEO'su Tim Cook, daha önce yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söylemişti.