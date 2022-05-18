Afrin'de canlı bombalar yakalandı!
Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist yakalandı
Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda;
2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi.
Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.
Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada;
• Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli,
•Toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü,
• Demir bilyelerle güçlendirilmiş,
• 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan,
• *Canlı bomba yeleği ele geçirildi.