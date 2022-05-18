Afrin'de canlı bombalar yakalandı!

Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandıEmniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda;2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi.Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada;• Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli,•Toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü,• Demir bilyelerle güçlendirilmiş,• 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan,• *Canlı bomba yeleği ele geçirildi.