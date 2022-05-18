  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Afrin'de canlı bombalar yakalandı!

Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist yakalandı

Afrin'de canlı bombalar yakalandı!
Ekleme: 18.05.2022 - 16:23 Güncelleme: 18.05.2022 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Afrin'de canlı bombalar yakalandı!
Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda;

2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi.

Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada;

• Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli,

•Toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü,

• Demir bilyelerle güçlendirilmiş,

• 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan,

• *Canlı bomba yeleği ele geçirildi.

Afrin'de canlı bombalar yakalandı!
Fransız basını duyurdu! Lafarge hakkında soruşturma açıldı!
81 ile 'çok' gizli genelge! Metamfetamin ile ilgili korkutan rakamlar...
Bakan Soylu duyurdu! 'Bir baron daha içeride'
Alman medyasından Başkan Erdoğan analizi! Avrupa'nın boyun eğdiremediği lider!
Bakan Kurum'dan Salda Gölü hakkında açıklama!
PKK elebaşından hezimet itirafı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na SADAT tepkisi: Büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme yap da görelim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj
Rusya'dan Fransa'ya misilleme geldi...
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!
Sokak röportajında Erdoğan'ı hedef alan kişi yakalandı! Bakın ilk sözleri ne oldu...
AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Oğuz’dan Mansur Yavaş’a zabıta tepkisi: İdari soruşturma açıp, savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir
Gıda savaşı büyüyor! 50 ülke yasak kararı aldı
Muhalefetin Atatürk Havalimanı çarpıtmalarına rakamlar yanıt!
CHP fondaşları bir haberi bile teyit edemediler!
Şişli Belediyesi bildiğimiz gibi! Çöp kokusundan geçilmiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıp akşam evlere giriyorlar...

Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıp akşam evlere giriyorlar...

Türkiye'de bir ilk olacak! Metaverse'te banka şubesi açılıyor

Türkiye'de bir ilk olacak! Metaverse'te banka şubesi açılıyor