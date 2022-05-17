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Yemek borusu yanan Özbek çocuk şifayı Türkiye'de buldu

İki yıl önce lavabo açıcı yalayarak rahatsızlanan minik Rayyona, fayda göstermeyen sayısız operasyonun ardından Türkiye'nin yolunu tutarak sağlığına kavuştu.

Ekleme: 17.05.2022 - 11:59 Güncelleme: 17.05.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Yemek borusu yanan Özbek çocuk şifayı Türkiye'de bulduÖzbekistanlı bir çiftin 4 yaşlarındaki kızları Rayyona, 2 yaşındayken lavabo açıcı yalayarak hastanelik oldu.

Yapılan incelemeler sonucu yemek borusunda yanıklar oluştuğu tespit edildi.

Defalarca operasyon geçirdi iyileşemedi
Uzun süre sadece sıvı ile beslenebilen Rayyona, her 15 günde bir yemek borusu genişletme işlemi geçirdi. Bu işlem her tekrarlandığında kısa bir süre katı tüketebilen Rayyona, bir süre sonra yeniden beslenme sıkıntıları yaşadı.

Türkiye'de tedavi edildi
Aile kızlarını bu durumdan kurtarmak için araştırmalar yaparken Türkiye’ye geldi. İstanbul'da özel bir hastanede yapılan tetkiklerde hastanın yemek borusunun kalp hizasına denk gelen 4-5 santimlik kısmında yanıklar olduğu ve bölgenin sadece sıvı geçişine olanak sağladığı belirlendi. Ameliyatla yemek borusunun hasarlı kısmı alınarak kalan bölüm ile birleştirildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Özbek kız, daha önce yerken çok zorlandığı birçok katı ürünü tüketmeye başladı ve 15 günde bir yapılması zorunlu olan operasyondan kurtuldu.

Aileler uyarıldı
İHA'nın haberine göre operasyonu yapan doktor ise bebeklerin ve çocukların sıvı deterjan, bulaşık tableti, çamaşır suyu gibi kimyasalları yutabildiklerini ve bu durumun ölüme kadar giden sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirterek aileleri uyardı.

"Kan kusmaya başlamıştı"
Kızının o anki halini hatırlamak bile istemediğini anlatan anne Gozal Akhmedova, "Aslında biz Türkiye’de ameliyat yaptırmayı hiç düşünmüyorduk. O günkü olan durumu asla hatırlamak istemem, kan kusuyordu onu kucağıma alırken kıyafetlerini bile giydiremeden hastaneye gittik. İnşallah bundan sonra sadece tatil için gelelim ameliyat için gelmeyelim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ameliyatı hiç düşünmemiştik"
Kızının şu anki halinden çok memnun olduklarını söyleyen baba Anvar Akhmedov da "Pandemi dönemi olduğu için o kadar zordu ki evden çıkış yasağı vardı. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne hissettiğimi anlatamam; benim ciğerlerim gidiyordu çok kötüydüm. Aslında biz Türkiye’ye gelirken ameliyat kesinlikle düşünmüyorduk. Mümkünse işlem yaptırır öyle döneriz dedik ama doktora ısındık ve ameliyatı yaptırdık." şeklinde konuştu.

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