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Ünlü spiker hayatını kaybetti!

Ünlü ekran yüzlerinden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu. Kariyerine Habertürk'te başlayan genç spiker, 4 yıllık ekran macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.

Ekleme: 17.05.2022 - 22:16 Güncelleme: 17.05.2022 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Ünlü spiker hayatını kaybetti!
KOZLUKLU'DAN TAZİYE MESAJI
Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, 'Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah' dedi.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?
Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer oldu.
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