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Twitter'dan 'bot hesap' açıklaması!

Twitter Üst Yöneticisi Parag Agrawal, sosyal medya platformundaki spam hesaplarının sayısıyla ilgili endişeler nedeniyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmasının ardından şirketinin spam hesaplarıyla mücadele kabiliyetini savundu.

Ekleme: 17.05.2022 - 00:40 Güncelleme: 17.05.2022 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
Twitter'dan 'bot hesap' açıklaması!
Twitter Üst Yöneticisi Parag Agrawal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her gün mümkün olduğu kadar çok spam hesabını tespit etmeye ve kaldırmaya güçlü bir şekilde teşvik edildiklerini aktardı.

Spam hesapların sofistike ve yakalanması zor olduğuna işaret eden Agrawal, spam ile mücadelenin 'inanılmaz dinamik' olduğunu belirtti.

SPAM HESAPLARINA İLİŞKİN TAHMİNLER SON 4 ÇEYREKTE YÜZDE 5'İN OLDUKÇA ALTINDA

Parag Agrawal, ger gün yarım milyondan fazla spam hesabını askıya aldıklarını ve her hafta spam olabileceğinden şüphelenilen milyonlarca hesabı kilitlediklerini kaydetti.

Yüzeysel olarak sahte görünen birçok hesabın aslında gerçek kişiler olmasının bir zorluk oluşturduğuna işaret eden Agrawal, en tehlikeli olan ve kullanıcılara en çok zarar veren spam hesaplarından bazılarının yüzeyde tamamen meşru görünebileceğini ifade etti.

Agrawal, son 4 çeyrekte sosyal medya platformundaki spam hesaplarına ilişkin dahili tahminlerin yüzde 5'in oldukça altında olduğunu bildirdi.

Parag Agrawal, Musk ile de tahmin sürecine ilişkin genel bir değerlendirmeyi paylaştıklarını vurguladı.

44 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA GEÇEN HAFTA ASKIYA ALINMIŞTI

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, 'spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle' geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
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