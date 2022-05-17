Türkiye'nin ağladığı Cihan bebekten yeni haber!

Gaziantep'te, ağladığı için 2 aylık bebeği Cihan'ı öldüresiye döven Yunus Göç'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Göç'ün tahliye talebi reddedilirken, Cihan bebekte kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespit edilebilmesi için hastaneden gelecek kati raporun beklenmesi kararlaştırıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Kentte fabrika işçisi Yunus Göç, 30 Kasım 2021'de Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı dövdü. Semra Göç ise oğlunun uğradığı şiddeti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bebeğe şiddet görüntüleri sosyal medyada tepkiye yol açarken, gözaltına alınan Yunus Göç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise bir süre tedavi görmesinin ardından taburcu edildi.



Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Yunus Göç hakkında 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı altsoya karşı öldürmeye teşebbüs'ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına avukatlar ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri katıldı.



Şiddete uğrayan bebeğin annesi Semra Göç'ün avukatları, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve eksiklerin giderilmesini talep etti.



Sanık avukatı da Yunus Göç'ün tahliyesini talep etti.



Mahkeme başkanı, sanık Yunus Göç'ün akıl sağlığının yerinde olduğunu hatırlatarak, tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.



Ayrıca Cihan bebekte kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespit edilebilmesi için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden gelecek kati raporun beklendiğini belirtilerek, duruşma ertelendi.



Soruşturma sürüyor.