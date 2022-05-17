TUİK genç nüfus oranlarını açıkladı! Türkiye 27 ülkeyi geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dikkat çeken bir istatistiği yayınladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2021" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Türkiye, bu oran ile Avrupa Birliği'nin 27 ülkesini geçti.

Türkiye'de 2021 yılı sonu itibarıyla 12 milyon 971 bin 289 genç bulunurken, nüfusun yüzde 15,3'ünü gençler oluşturuyor. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 22,8 ile Hakkari oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025'te yüzde 14,3, 2030'da yüzde 14, 2040'ta yüzde 13,4, 2060'ta yüzde 11,8 ve 2080'de yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.İrlanda: 12.6Güney Kıbrıs: 12.3Danimarka: 12.3Hollanda: 12.2Fransa: 12.0Belçika: 11.4Lüksemburg: 11.3İsveç: 11.1Finlandiya: 11.0Portekiz: 10.7Hırvatistan: 10.6Romanya: 10.6Avusturya: 10.5Yunanistan: 10.4Macaristan: 10.4İspanya: 10.2Almanya: 10.1Malta: 10.1Slovakya: 10.0Polonya: 9.9İtalya: 9.8Estonya: 9.5Slovenya: 9.4Letonya: 9.2Çekya: 9.0Bulgaristan: 9.0