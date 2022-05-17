Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Mahmud ilk röportajını verdi! Dikkat çeken Türkiye vurgusu...

Türkiye'nin Somaliler için benzersiz bir konumda bulunduğunu ifade eden Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, "Türk halkı ve hükümeti, Somali halkı için, sıradan vatandaşlarımız için çok şey yaptı, politikacılar ya da başkaları için değil. Türkiye'nin desteği, insanların kalbine ve zihnine dokundu. Bu destek, çok görünür ve hissedilir" dedi.

Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un ilk röportajındaki Türkiye vurgusu dikkat çekti. Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve eğitim alanında verdiği destekten memnuniyet duyduklarını belirten Mahmud, farklı alanlarda verilen desteklerin bir araya geldiğinde Türkiye'nin Somaliler için benzersiz bir konumda bulunduğunu söyledi.Mahmud, 'Türk halkı ve hükümeti, Somali halkı için, sıradan vatandaşlarımız için çok şey yaptı, politikacılar ya da başkaları için değil. Türkiye'nin desteği, insanların kalbine ve zihnine dokundu. Bu destek, çok görünür ve hissedilir.' ifadesini kullandı.'Güvenlik, yeni dönemde ilk meselemiz' diyen Mahmud, iç savaşın ardından kurulan İslami Mahkemeler Birliğinin yıkılmasıyla ortaya çıkan ve ülkede sık sık terör saldırıları düzenleyen Eş-Şebab'la savaşın süreceğini dile getirdi.Mahmud, halkın refahı için atılan ve girişilen tüm adımlara rağmen Somali'nin bu alanda umduğu başarıya ulaşamadığını dile getirdi.Geçmişte yapılan yanlışları tekrarlamak istemediklerini, güvenlik sorununun diğer alanlardaki yetersizlikle de beslendiğini vurgulayan Mahmud, terör örgütüne karşı verilecek mücadele için 'Askeri çözüm, birinci önceliğimiz olacak.' dedi.Somali'de 15 Mayıs'ta yapılan seçimin 3. turunda 214 vekilin oyunu alan Hasan Şeyh Mahmud, eski cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya yaklaşık 100 oy fark attı.Lisans eğitimini teknoloji alanında Somali Ulusal Üniversitesinde alan ve yüksek lisansını Hindistan'da yapan Mahmud, daha sonra ABD'nin Doğu Mennonite Üniversitesinde ara buluculuk gibi çeşitli alanlarda eğitim gördü.Evli ve iki dil bilen Mahmud, 1990'lı yıllarda Birleşmiş Milletlerde (BM) görev aldı, 2008'de SomaliTelecom'un üst yöneticiliğini üstlendi.Mahmud, siyasete girdiği 2011'e kadar çeşitli kurumlarda araştırmacı ve yönetici olarak çalışmayı sürdürdü.Somali'nin en büyük partilerinden muhafazakar Barış ve Kalkınma Birliği Partisi'nin lideri Mahmud, eğitimci ve sivil toplumcu kimliğiyle tanınıyor.İlk kez 2012'de Somali milletvekili olan Mahmud, aynı seçimde cumhurbaşkanı adayı oldu ve kazandı.Time dergisinin 2013'te en etkili 100 isim arasında gösterdiği Mahmud, Fermacu'nun görev süresinin uzatılmasına ve koltukta kalmasına karşı çıkan isimlerden biriydi.Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin en büyük kabilelerinden Haviye'ye mensup.Mahmud, görevde kaldığı 2012-2017 döneminde Türkiye'yi defalarca ziyaret etmişti.