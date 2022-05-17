SMA hastası Melih Eymen yardım bekliyor

4 yaşındaki Melih Eymen Ceylan, , bir kas hastalığı olan SMA ile mücadele ediyor. Tedavisinin yurt dışında yapılması gerektiği için yüklü miktarda paraya ihtiyacı olan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Ailesi ile birlikte Kayseri'de yaşayan Melih Eymen'e bir süre önce SMA teşhisi konuldu. SMA hastalığının tedavisi yurtdışında yapılabildiği için tedavi masrafı da bir hayli fazla tutuyor.Melih Eymen'in ailesi tedavi için gerekli olan parayı toplayabilmek için Kayseri Valiliğinin izni ile bir de yardım kampanyası başlattı. Aile tedavi masrafları için gerekli olan paranın biran önce toplanmasını umut ediyor.Minik Melih Eymen'in tedavisini yardımcı olmak için İBAN NO;