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Safra kesesinden çıkan taşlarla adını yazdı!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edilen Nermin A.'nın (47) safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı. İlk defa bu kadar çok taşa denk geldiğini belirten Dr. İlhan Taşdöven, taşlarla kendi ismini yazdı.

Ekleme: 17.05.2022 - 13:20 Güncelleme: 17.05.2022 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
ZBEÜ Genel Cerrahi Polikliniğine mide şişkinliği şikayetiyle başvuran Neriman A.'nın muayenesinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Safra kesesinden çıkan taşlarla adını yazdı!

Dr. İlhan Taşdöven ve ameliyat ekibi, Nermin A.'nın safra kesesinden çıkan taş miktarını görünce şaşkına döndü. Nermin A.'nın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı.

Safra kesesinden çıkan taşlarla adını yazdı!

Dr. Taşdöven taşlarla kendi ismini yazdı.

Safra kesesinden çıkan taşlarla adını yazdı!

İlk defa bu kadar taşla karşılaştığını söyleyen Dr. Taşdöven, “Ben yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok fazla sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayeti olmaması ilginçti” dedi.

Safra kesesinden çıkan taşlarla adını yazdı!

Bu kadar fazla taşla karşılaşmadıklarını belirten Taşdöven, “Ameliyatta safra kesesini çıkarttıktan sonra içinde 1250 taş tespit ettik. Bu kadar fazla taşla karşılaşmıyoruz ameliyatlarımızda. 2-3 santimi bulan taşlarla karşılaştık ama sayı olarak bu kadar fazla taşı olan ve şikayet yaratmayan hastalarla karşılaşmadık” diye konuştu.

Safra kesesinden çıkan taşlarla adını yazdı!

Basit olarak görülen mide rahatsızlıklarının safra kesesi hastalıklarıyla karışabildiğine değinen Taşdöven, safra kesesi taşlarının hayati tehlikeye neden olabileceğini söyleyerek şöyle konuştu: “Bu tür taşlar hastalarda sarılığa neden olabilir. Safra kanalını tıkayıp safra kesesinde iltihaba, tedavi edilmezse delinmesine kadar hatta hayati tehlike yaratacak durumlara neden olabilir. Bu tür taşlar kanserleşmeye de neden olabildiği için en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı.”

Safra kesesinden çıkan taşlarla adını yazdı!
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