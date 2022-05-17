Rus TV'sini izleyenler buz kesti! 'Kurtulmalıyız, daha da kötüye gidecek'

Başkent Kiev'in ardından ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov çevresinden de Rus işgalcileri uzaklaştıran UKrayna ordusu, 50 kilometre uzaklıktaki Rusya sınırına kadar ulaştı.Rusya sınırına 18 kilometre mesafedeki Ruska Lozova köyünde, korku ve umut bir arada. Harkov'a kuzeyinde yer alan köy, iki ay boyunca işgal altındaydı ve Nisan ayının sonlarında Rus ordusundan geri alındı.Köyün hemen yanındaki nehrin üstünde yer alan köprü, yok edilmiş.Köy sakinlerinden Rostislav Stepanenko, işgalcilerin püskürtülmesiyle evine geri dönmüş. 53 yaşındaki Stepanenko, geri döndükten sonra komşusunun evine bir top mermisinin saplandığını ve kendi evinin pencerelerinin de kırıldığını söylüyor.Geri dönmeye karar verirken aldığı riskler için 'Yolda ya da evimde öldürüleceğimi umursamadım. Umuyorum, 54 yaşına gireceğim ama bugün bunu beklemiyorum' diyor.Agence France-Presse (AFP), Ruska Lozova köyünde halen yoğun şekilde top patlamalarının duyulduğunu bildiriyor.Birkaç gün önce ölümden kurtulan 69 yaşındaki Nicolai ise, 'Evime ve arabama füze isabet ettiğinde, arka bahçedeki çimleri kesiyordum' diye konuşuyor. Nicolai'nin yaşlı annesi de köyden ayrılmayı reddetmiş.AFP, barış zamanında Rusların köyün yanından geçen yolu kullanarak daha güneydeki Kırım sahillerine tatile gittiklerini hatırlatıyor. Bugün ise köyde neredeyse hasar görmemiş ev yok.Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Harkov'un güneydoğusundaki Malaya Rohan'da düşürülmüş bir Rus helikopterinin fotoğrafını dünyaya servis etti.Köy sakinlerinden Oleksiy Polyakov ve Roman Voitko, helikopterin enkazından kalanları kontrol ederken AP foto muhabiri Bernat Armangue'ye poz verdi.PUTİN ALBAYLARIN YERİNE GEÇTİ!Üç aya yaklaşan Ukrayna işgalinde onlarca üst düzey rütbeli subayını ve en az 15 bin askerini kaybeden Rus lider Vladimir Putin, taktik değiştirdi.Batılı istihbarat örgütleri, Putin ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Ukrayna'daki kararlara doğrudan müdahil olduğunu söylüyor.Adını açıklamayan bir kaynak, bir Rus tuğgeneral ya da albay tarafından alınması gereken kararlarda artık Putin ya da genelkurmay başkanının son sözü söylediğini aktardı. Söz konusu kaynak, Rus birliklerinin Donbas'a sevk edilmesi kararının arkasında Putin ve Gerasimov'un olduğunu belirtiyor.'SAVAŞ KÖTÜYE GİDİYOR, DAHA DA KÖTÜLEŞECEK'Ukrayna'da adım adım görünen mağlubiyet, Rus devlet medyasındaki bazı yorumlara da yansımış durumda. Rus lider Putin, 24 Şubat'tan birkaç gün sonra 'savaş', 'saldırı', 'istila' ve 'işgal' gibi kelimeleri kullanmayı yasakladı. Dahası, Rus yetkililerin açıklamaları dışında Ukrayna haberleri yayanlar 15 yıl hapis cezasıyla yüz yüze.Medyanın tek ses hale getirildiği ve Putin'in Ukrayna'da zafere koştuğunu belirten uyduruk anlatı, Pazartesi akşamı Rus devlet televizyonu Rossiya-1'deki bir yorumcunun sözleriyle tuz buz oldu.Eski bir komutan olan ve halihazırda medyada analizler yapan Mikhail Khodarenok, resmi televizyonda Ukrayna'daki savaşın kötüye gittiğini ve görünüşe göre daha da kötüleşeceğini söyledi.'İZOLE EDİLDİK, TÜM DÜNYA BİZE KARŞI'Rus televizyonlarının en çok izlenen programlarından birinde konuşan Khodarenok, Moskova tarafından savrulan nükleer savaş tehditlerini ise hayli gülünç bulduğunu dile getirdi.Mikhail Khodarenok, Ukrayna'nın yakında Batılı ülkeler tarafından eğitilmiş ve modern silahlarla donatılmış 1 milyonu aşkın askeri cepheye süreceğini ileri sürdü.Programdaki Kremlin propagandistlerinden Olga Skabeyeva tarafından defalarca sözü kesilmeye çalışılan Rus yorumcu, Ukrayna ordusunun son asker kalıncaya kadar savaşacağını da belirtti.Devlet televizyonunu izleyen Rusları şaşkınlığa sürükleyen Mikhail Khodarenok, ayrıca, Rusya'nın halihazırda jeopolitik olarak tamamen izole edildiğini ve tüm dünyayı karşısına aldığını söyledi: 'İtirafta bulunmaktan ne kadar nefret etsek de, gerçekte bütün dünya bize karşı. Ve bu durumdan kurtulmalıyız.''ENİNDE SONUNDA BAŞARISIZ OLACAK'Putin'i sorgusuz sualsiz destekleyen askeri blogger Igor Strelkov da, Rus ordusunun Ukrayna'da zafer kazanacağına dair inancını giderek yitiriyor. Rusya'da oldukça iyi tanınan Strelkov, Donbas'ı alma girişiminin eninde sonunda başarısız olacağını itiraf etti, hiçbir büyük Ukrayna şehrinin de 'özgürleştirilemediği'ni aktardı.Rusya, Batılı istihbarat örgütleri tarafından neredeyse saati bile önceden duyurulan bir saldırıyla 24 Şubat sabahı batı komşusu Ukrayna'yı işgale girişti. İlk ayın sonunda Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernigiv çevresindeki Rus birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Rus ordusu, o tarihten bu yana Ukrayna'nın doğusundaki Donbas ile güney hattındaki şehirleri işgal etmeye çalışıyor.