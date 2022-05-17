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Nisa bebeğin annesi tahliye edilecek!

Anadolu 42'inci Asliye Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Nisa Mihriban" ismiyle bilinen asıl adı Ebrar Nil bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin tahliyesine karar verdi.

Ekleme: 17.05.2022 - 13:01 Güncelleme: 17.05.2022 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Nisa bebeğin annesi tahliye edilecek!Türkiye'yi ağlatan acı olayda öz anne Ebru S. 29 Mart günü bebeğinin karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sararak pusetin içinde Pendik'te bulunan boş bir arsaya bırakmıştı.

Bebeğin bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, minik yavruya sütannelik yapmış, adını da 'Nisa' koymuştu.

Tüm Türkiye'nin Nisa bebek olarak tanığı bebeğin öz annesi Ebru S. hakkında ise 'Terk' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SAVUNMALARINI TEKRAR ETTİ

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. cezaevinden getirilirken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Ebru S., "Ben her şeyi söylemiştim. Savunmalarım geçerlidir, tekrar ederim" ifadelerini kullandı.

"ÖZ ANNENİN TERKİYLE BEBEĞİN RAHATSIZLANMASININ BAĞLANTISI YOKTUR"

Sanık avukatları beyanlarında, "Müvekkil tutuklandığında bebek zaten hastaydı. Müvekkilimin bebeğin hastalanmasıyla bir alakası yoktur.

Bebeği bıraktığı tarihte sağlıklıydı ancak 3 gün sonda bakım evindeyken hastalanarak hastaneye kaldırıldı, ağzında mama bulunmuş, kalp atışları durmuştur. Bu anlamda beneğin rahatsızlanmasıyla müvekkilin terk ermesi arasında bir illiyet bağı bulunmamaktadır" diyerek sanığın tahliyesini talep etti.

SANIĞIN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİLER

Ayrıca sanık avukatları, sanık Ebru S.'nin sığınma evinden aslında 28 Mart akşamı çıkmak istediğini ancak güvenlik görevlisinin tepki göstermesi üzerine çıkamadığını belirterek "Müvekkil o çaresizlikle bebeğini 29 Mart günü terk etmiştir.

Terk ederken de insanların kolaylıkla bulabileceği bir yeri seçerek bilerek ortam kalabalıkken bebeğini bırakmıştır.

Sağlık görevlileri de bebeğin yanına ilk geldiğinde bebeğin sağlıklı olduğuna dair tutanak tutmuşlardır. Sanığın içeride kaldığı süre çok uzundur" şeklinde konuştu.

"SANIK HER ŞEYİ AYIRT EDEBİLECEK DÜZEYDEDİR"

Müşteki avukatı ise hastaneye yazılan müzekkere sonucu gönderilecek raporu beklediklerini vurgulayarak "Sanık reşittir ve her şeyi ayırt edebilecek düzeydedir" şeklinde konuştu.

ÖZ ANNE TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı sanığın tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması, alacağı ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesinin yapılmasını talep etti.

Mahkeme ise tutuklu sanık Ebru S.'nin tahliyesine karar vererek davayı erteledi.

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