MSB, Bordo Berelileri paylaştı

Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın yiğitleri...Namıdiğer “Bordo Bereliler”Kahramanlar, şu sıralar komandolarla birlikte Pençe-Kilit bölgesinde terörist avlıyor…Dosta güven düşmana korku salan Bordo Bereliler, en zor görevleri başarıyla yerine getiriyor.Milli Savunma Bakanlığı, omuz omuza mücadeleden görüntüleri paylaştı, yürek kabarttı.Vatan savunmasını korkusuzca yapan kahramanlar yüzlerce beğeni aldı.