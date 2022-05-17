MSB, Bordo Berelileri paylaştı
Pençe-Kilit bölgesinde komandolarla birlikte omuz omuza mücadele eden Bordo Berelilerin operasyon halleri, gururlandırdı.
Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın yiğitleri...
Namıdiğer “Bordo Bereliler”
Terörist avlıyorlar
Kahramanlar, şu sıralar komandolarla birlikte Pençe-Kilit bölgesinde terörist avlıyor…
Dosta güven düşmana korku salan Bordo Bereliler, en zor görevleri başarıyla yerine getiriyor.
Omuz omuza mücadele
Milli Savunma Bakanlığı, omuz omuza mücadeleden görüntüleri paylaştı, yürek kabarttı.
Vatan savunmasını korkusuzca yapan kahramanlar yüzlerce beğeni aldı.
Namıdiğer “Bordo Bereliler”
Terörist avlıyorlar
Kahramanlar, şu sıralar komandolarla birlikte Pençe-Kilit bölgesinde terörist avlıyor…
Dosta güven düşmana korku salan Bordo Bereliler, en zor görevleri başarıyla yerine getiriyor.
Omuz omuza mücadele
Milli Savunma Bakanlığı, omuz omuza mücadeleden görüntüleri paylaştı, yürek kabarttı.
Vatan savunmasını korkusuzca yapan kahramanlar yüzlerce beğeni aldı.