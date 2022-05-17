MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:''Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir. 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü, muazzam bir yatırımın açılışına tanıklık ettik. Rize-Artvin Havalimanı vuslatın sıcaklığını, uzakları yakın ederek takviye edecektir. Bu havalimanı Doğu-Batı üzerinde bir geçiş köprüsü olarak sivrilmiştir. Dedeleri karadan gemi yürüten bir milletin, şanlı ve şerefli mazimizin zincirleme devam ettiğinin göstergesidir. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Düzenlenen törene katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de gönülden teşekkür ediyorum.Siyaset yapıyor olmanın ilkesel bir vaziyeti olmalıdır. Milletimizin haklı gururunu paylaşmayanlar siyasetin değil, siyasetsizliğin örneğidir. Türkiye'ye dev eserler kazandırmanın neresi yanlıştır. Türkiye hepimizindir. Milletimizin yararına çalışan, taş üstüne taş koyan kim olursa olsun Allah Razı olsun demek vatandaşlık görevimizdir. İncir kabuğunu doldurmayan eleştiriler ahlakı değildir. Zillet ittifakı akıntıya karşı kürek çekmekten başka ne yapmıştır. Yol yapılır, çetelerden bahsederler. Havalimanı yapılır bir yalana bin yalan eklerler. Bu muhalefet zillettedir. Türkiye'nin ayak bağı olan Zillet ittifakıdır.Bunlar değiştirse değiştirse, parti değiştirirler, fikir değiştirirler. Bunların dışında bir şey değiştirmeye Türk Milleti izin vermeyecektir. CHP'nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili karar verilmiştir. Türk yargısı kararını vermiş ve konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a doğru yine yürür diye bekliyorduk buna cesaret edemediğini gördük. İl Başkanı devlete katil demiştir. Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek suç işlemiştir. Zanlının toplam 3 suçtan aldığı cezalar onanmıştır. CHP Genel Başkanı söylemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına destek midir karşısında mıdır? Bu suça sende ortak sayılırsın. Çeyrek porsiyon domuz etini yemekle övünenlerin partisi CHP'dir. Kılıçdaroğlu, zulme son vereceklerini iddia etti. Yine sap yiyip saman savurdu. Bebek katillerinin posteri altında konser verenlere sahip çıkmak, zulmün ta kendisidir. Zulüm devlete katil demektir. Zalim ise buna gönüllü destek olandır. Zalimi görmek istersen, zuılmü görmek istersen, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarıyla çektirdiğin fotoğraflara bakman yeterlidir.CHP'nin İstanbul il Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Bu kapsamda kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim olursa olsun bunun bedeline katlanmak zorundadır. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamayı aklından bile geçirmesin. Bu devlet sokakta bulunmadı, istikbalimiz spot piyasadan alınmadı. Hiçbir vatan evladı zillete boyun eğmeyecektir.Kurban Bayramına kadar durmayacağız, sürekli saha ve gönüllerde olacağız. Adım adım 2023'e ulaşacağız, ilçe ilçe gezip insanlarımızla görüşüp desteklerini isteyeceğiz. Eylül başında siyasi çalışmalarımızda üçüncü etaba geçmiş olacağız.NATO 1949 tarihinde kurulduğunda bünyesinde 12 ülke varken şuan 30 ülke vardır. Rusya'nın itirazlarından bir tanesi NATO'nun Doğu'ya uzamasıdır. NATO'nun Rusya sınırlarında tutunması dünya barışına bir katkı sağlamayacaktır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin bizim için 3 önemli sakıncası vardır. Rusya'nın siyasi ve askeri tepkiselli kışkırtılmış olacaktır.İsveç ve Finlandiya'nın bekleme odasına alınması doğru karardır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığı zamansız ve yersizdir. MHP, üye olmalarına karşıdır.Türkiye'ye bazı NATO ülkeleri tarafından yaptırım ve kısıtlama uygulanmaktadır. F-16'lar konusunda somut gelişme yoktur. ABD, PKK/YPG'ye inatla, iştahla destek vermeyi sürdürmektedir. ABD Dışişleri Bakanı'nın terör örgütleriyle fikir ve temel birliğinden ne zaman vazgeçeceklerini söylemesi tutarlı ve ilkeli bir açıklama olacaktır.MHP'nin kanaati bellidir. Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden NATO'ya yeni üye katılımı dünyayı yeni bir ateşe sürükleyecektir. Herkesi uyarıyorum, bunun sonu barış değil, topyekun savaştır. Türkiye hak ve hukukun yanındadır.'