  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Libya'dan Türkiye'ye destek!

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Trablus ofisi tarafından düzenlenen gala yemeği programında iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ekleme: 17.05.2022 - 01:05 Güncelleme: 17.05.2022 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Libya'dan Türkiye'ye destek!
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor anlarda her zaman Libya'nın yanında olduğunu söyledi.

Türk ve Libyalı iş adamlarını bir araya getiren buluşmanın iki ülke arasında iletişimin geliştirilmesini sağladığını belirten Dibeybe, bu gelişmenin 'gerçek bir ticari köprü oluşturduğunu' ifade etti.

Dibeybe, bu platformu mutluluk ve memnuniyet içerisinde karşıladığını, yapılan bu başlangıca hükümet olarak gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Türkiye'yi kardeş ve ortak bir ülke olarak nitelendiren Dibeybe, 'Türkiye geçmiş yıllar içerisinde çok büyük gelişimler kaydetti. Türkiye'nin yıllar içerisinde yapmış olduğunu bu gelişme ve bu gelişim süreci içerisindeki bu kazanmış olduğu tecrübeyi biz de kendi ülkemizde uygulamak istiyoruz.' şeklinde konuştu.

Libya'yı bankacılık, altyapı, sanayi gibi birçok alanda geliştirmeyi ve yatırıma açık hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Dibeybe, bu bağlamda Türk ve Libyalı iş adamları için gerekli fonların verilmesi noktasında destek sunacaklarını söyledi.

DİBEYBE'DEN LİBYALI İŞ ADAMLARINI TÜRK MESLEKTAŞLARIYLA YARDIMLAŞMAYA DAVET

Dibeybe, Türkiye'nin gıda ve sağlık alanında kaydettiği gelişmelere işaret ederek, Libyalı iş adamlarına Türk meslektaşlarıyla yardımlaşma içerisinde olma çağrısında bulundu.

Öte yandan, ticaret ve yatırım için sabit ve istikrarlı bir ortama ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Dibeybe, ülkesinin bu duruma adım adım ilerlediğini ifade etti.

MÜSİAD'ın Trablus ofisi bugün öğle saatlerinde Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katıldığı bir törenle açılmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi!
Başkan Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç kararı!
İBB 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira harcadı!
NATO'dan son dakika Türkiye açıklaması!
CHP ve İYİ Parti İstanbul'da suya zam teklifi verdi!
AK Parti’den İSPARK birlik mesajı: Zam için mücadele edeceğiz!
Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyonları bitmiyor!
PKK yandaşı İsveç'in yalanı ortaya çıktı!
Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'da! 17 yıl sonra bir ilk!
Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları Türkiye'ye geliyor!
Sri Lanka'da petrol bitti! Resmen duyurdu!
Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, öğrencilerin toplu ulaşım zammından muaf olma kararına veto!
Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi!
Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast davasında tanık olarak dinlenecekti! O koruma polisi hayatını kaybetti!
Putin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine yanıt!
Rize-Artvin Havalimanı’nı hedef alan muhalefete Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar
'Türbanlı hakimler' diyerek kadınların giyimine karışan CHP'li Fikri Sağlar'a kendisinden cevap var!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Bu iş trollükle olmaz'
Polis aracıyla poz verip video çekmişti! Yakalandı! İşin aslı ortaya çıktı!
Memura ek gösterge zammı yolda!

Memura ek gösterge zammı yolda!

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 adımlı rota!

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 adımlı rota!

Bu ağrı kesicileri kullanmayın! Ölü doğum riskini artırıyor!

Bu ağrı kesicileri kullanmayın! Ölü doğum riskini artırıyor!

Valilikten sağnak yağış uyarısı!

Valilikten sağnak yağış uyarısı!

3500 yıllık çivi yazısıyla tarihe yolculuk!

3500 yıllık çivi yazısıyla tarihe yolculuk!

Twitter'dan 'bot hesap' açıklaması!

Twitter'dan 'bot hesap' açıklaması!