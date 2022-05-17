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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun millet bahçesi çelişkisine Bakan Varank'tan tepki: Bozuk saat bile günde iki kez doğru gösteriyor

Geçmiş yıllarda 'Millet bahçesi bizim projemiz' açıklamasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etti. Kılıçdaroğlu'nun bu çelişkisine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Sosyal medya hesabından CHP liderinin söz konusu açıklamalarını paylaşan Bakan Varank, paylaşımına "Bozuk saat bile günde iki kez doğrusunu gösterirken, Kılıçdaroğlu'nun tek bir tane doğru işi yok. Gerçekten yazık." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'nun millet bahçesi çelişkisine Bakan Varank'tan tepki: Bozuk saat bile günde iki kez doğru gösteriyor
Ekleme: 17.05.2022 - 12:25 Güncelleme: 17.05.2022 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun millet bahçesi çelişkisine Bakan Varank'tan tepki: Bozuk saat bile günde iki kez doğru gösteriyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak 'Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELİŞKİSİ
Yatırımcı ve müteahhitleri tehdit eden CHP liderinin bu çıkışı akıllara geçtiğimiz senelerde yaptığı açıklamayı getirdi. Millet bahçesinin aslında kendi projeleri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil bütün bunların hepsi hazırlandı. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi, önemli bir iddia. O milletvekilimizin elinde yaptığı projeler, fotoğraflarıyla birlikte var. Bütün bunların hepsi hazırlandı.'

BAKAN VARANK: GERÇEKTEN YAZIK
Kılıçdaroğlu'nun bu çelişkisine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamasını paylaşan Bakan Varank, 'Bozuk saat bile günde iki kez doğrusunu gösterirken, Kılıçdaroğlu'nun tek bir tane doğru işi yok... Gerçekten yazık!' ifadelerini kullandı.
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