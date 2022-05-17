Kapıya gelen kırmızı gülleri aldı! 1,5 milyon TL dolandırıldı!

İddiaya göre kendisini kurye olarak tanıtan kişinin uzattığı boş kağıdı, çiçek teslim tutanağı sanıp imzalayan Candan'ın hayatı karardı. Aradan 2 ay geçtikten sonra kiracısı Halil B.'nin kendisini dolandırıp o kağıt üzerindeki imzadan 95 bin dolarlık sahte senet yaptığını öğrenen kadın ve çocukları şok yaşadı. Şükran Candan, '5 dairem ve otomobilin üzerinde icra var. Ben hiçbir senede imza atmadım. Çiçeği teslim aldığıma dair boş bir kağıda imza attım. Meğerse boş kağıdın altında senet varmış hiç fark etmedim. Beni kırmızı gül ile dolandıran kiracımdan şikayetçiyim' dedi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Şükran Candan'ın Çukurova İlçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki evine kendisini kurye olarak tanıtan kişi tarafından bir demet kırmızı gül getirildi. Candan çiçeği çocuklarının gönderdiğini düşünerek teslim alıp kuryenin verdiği boş kağıda imza attı. Akşam eve gelen çocuklarının kendisine çiçek göndermediğini öğrenen Candan paniğe kapıldı. Geçtiğimiz ay Halil B.'nin birlikte yaşadığı Nuray F., Şükran Candan'ın evine gelip Halil B.'nin insanları dolandırdığını söyledi. Nuray F.'nin anlattıklarından da şüphelenen Şükran Candan, 25 Nisan'da kızı ile birlikte e-devlet hesabına girdiğinde adına açılmış icra dosyasını görünce şok oldu.Hemen avukata giden Candan ailesi, Halil B.'nin 95 bin dolarlık senet için alacağı karşılığında Şükran Candan'ın 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi. Halil B.'yi arayan aile, 'Ben annenize 95 bin dolar verdim' cevabını alınca durumu polise bildirip avukatları aracılığıyla da haczi durdurup karşı dava açtı. Bu sırada Halil B.'yi de araştıran aile, Halil B. ve Nuray F.'nin birçok insanı aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi. Kendisine gelen bir demet kırmızı gül ile dolandırılan Şükran Candan, '5 dairem, arabam ve motosikletimde icra var. Ben hiçbir senede imza atmadım. Sadece çiçek teslim aldım ve imza attım. O imza benim hayatımı karattı' diye konuştu.