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Kan yağmuru bu hafta İngiltere'yi vurabilir

Avrupa Uzay Ajansı'ndan alınan yeni uydu görüntülerine göre Atlantik Okyanusu'nu geçerek Karayipler'e doğru ilerleyen devasa bir Sahra tozu İngiltere'yi vuracak. Bu cuma günü yağmur tahminleriyle birlikte ülkenin bazı bölgelerinde 'kan yağmuru' olarak adlandırılan toz bulutu insanları etkileyebilir.

Ekleme: 17.05.2022 - 11:07 Güncelleme: 17.05.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Kan yağmuru bu hafta İngiltere'yi vurabilirSahra toz bulutu Mart ayında Londra'nın üzerindeki gökyüzünü ürkütücü bir turuncu tonuna çevirdi. Bir sonraki bulutun 20 Mayıs sabahı güneydoğu İngiltere'ye ulaşması bekleniyor.

İngiltere genelindeki araçlar, istenmeyen tozlu birikintilere maruz kaldı.

3 Mayıs 2022 Salı günü yapılan CAMS küresel partikül madde analizi, toz kuşağı genelinde yoğun aktiviteyi gösteriyor.

Toz bulutlarının tek kaynağı Sahra değil toz kuşağı Çin ve Moğol Gobi Çölü'nden Moritanya kıyılarına kadar uzanıyor.

Toz bulutu, en yüksek toz konsantrasyonlarının önceki rekorları kırdığı güney İspanya'nın bazı bölgelerinde gökyüzü turuncuya dönerken Avrupa'dan gelmişti.

Küresel ısınmayla ilişkili kuraklık koşulları ve çölleşme, troposferdeki toz miktarını artırabilirken, sürdürülemez su ve arazi kullanımı da artan toz miktarlarına yol açıyor.

Sahra tozu, patojenler de dahil olmak üzere mikroorganizmaları da taşıyabilir ancak uzun mesafeli toz bulutlarında taşınan patojenlerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklara dair bir kanıt yok.

Kan yağmuru nedir?
Kan yağmuru, gökten düşen kırmızı renkli yağmuru tanımlar.

Kan yağmuruna ne sebep olur?
Nispeten yüksek konsantrasyonlarda kırmızı renkli toz veya parçacıklar yağmura karıştığında meydana gelir ve düşerken ona kırmızı bir görünüm verir.

Kan yağmuru nasıl olur?
Hava durumumuzu yönlendiren kuvvetler oldukça güçlü olabilir ve bazı şaşırtıcı şeyler yapabilir. Kum gibi şeyleri ve hatta küçük nesneleri kaldırmak ve onları uzun mesafelere taşımak dahil.

Kan yağmuru hangi bölgelerde etkili olacak?
Her yıl birkaç kez Birleşik Krallıkta havanın içine bir miktar toz karışmış olarak yağmur yağıyor. Bu genellikle Sahra'dan bulutlara karışmadan ve düşmeden önce gelir. Bununla birlikte, görülen toz genellikle sarı veya kahverengidir ve çok düşük konsantrasyonlarda karıştırılır. Bu nedenle yağmur her zamanki gibi görünür. Tek fark, su buharlaştıktan sonra arabada veya camlarda ince bir toz tabakası bulabilmektir.
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