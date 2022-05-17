İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Millet Bahçesi tartışması ile ilgili flaş açıklama

Bakan Soylu: İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçei olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Bakan Soylu: İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçei olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

