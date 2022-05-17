Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.Meteoroloji soğuk havalarla ilgili uyarıda bulunurken uzmanlar 'kışlık kıyafetleri yeniden çıkarmaya ve kombileri açmaya hazır olun' dedi.Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Türkiye perşembe gününden itibaren Serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Çarşamba günü Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!Perşembe günü mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olurken, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İzmir'de 18, Diyarbakır'da 28, Samsun'da 17, İstanbul'da 16 derece civarı olacak.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Balıkesir ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin, Çanakkale'nin güneydoğu, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 14°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 14°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ 14°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 15°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluEGE HAVA DURUMUParçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Manisa ile Aydın'ın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 10°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 15°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!İZMİR 17°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluMANİSA 17°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.ADANA 16°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu,yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!ANTALYA 19°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, ğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!HATAY 16°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 18°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 11°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 9°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 12°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 11°C, 23°CParçalı bulutluKASTAMONU 8°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 15°C, 20°CParçalı bulutluARTVİN 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORDU 14°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlıSAMSUN 13°C, 20°CParçalı bulutluTRABZON 14°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu,yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı