Finlandiya'dan flaş Türkiye açıklaması! 'Bu durumu çözeceğiz'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, bugün İsveç'e gitti. İsveç parlamentosunda bir konuşma yapan Niinistö; Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliği için aldığı tavrı değerlendirdi.Yürütülecek müzakerelerin önemine değinen Niinistö, "Türkiye ile NATO'ya başvuru konusundaki durumu, yapacağımız yapıcı müzakerelerle çözeceğimizden eminim" dedi.