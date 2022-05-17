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Emekli İngiliz hayat pahalılığından şikayetçi: Haftada bir kez yemek yapabiliyorum

İngiltere'nin Galler bölgesinde geçim sıkıntısı çeken emekli Sandra "Sabah kalkıyorsunuz ve aklınıza ilk gelen şey evde yapamayacağınız şeyler oluyor, oysa çok paranız varsa kaloriferi yakabilir, ısınabilir ve canınız ne istiyorsa onu yapabilirsiniz. Tıpkı 1950'lerdeki gibi haftada sadece bir kez yemek yapabiliyorum ve çoğu insan da bu durumda." dedi.

Ekleme: 17.05.2022 - 12:09 Güncelleme: 17.05.2022 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Emekli İngiliz hayat pahalılığından şikayetçi: Haftada bir kez yemek yapabiliyorum
Galler'de yaşayan Sandra, haftada bir yemek pişirmekten evini güneş enerjisiyle aydınlatmaya kadar, geçimlerini sağlamak için bir dizi fikir paylaştığını söyledi.

Şimdi yetmişlerinde olan Sandra, elinden gelen her yerde tasarruf yapmak zorunda olduğunu söyledi. Bu, gün boyunca şarj ettiği elektrikten tasarruf etmek için güneş ışıklarını kullanmayı içeriyor.

Sandra, 'Haftada sadece bir kez yemek pişiririm, fırını doldururum ve sonra plastik tabaklarıma dağıtıp dondururum, böylece haftalık yemeğimin çoğunu bitirmiş olurum. Havuç ve patates kaynatıyorsam, onları aynı tavaya koyarım ve iki günlük bir şey yaparım, böylece tekrar ocağı açmama gerek kalmaz.' dedi.

Ayrıca ucuz yün satın alıyor ve sıcak su torbası gibi şeyler örüyor.

Endişelerine rağmen, Sandra gelecek için umutlu olmaya devam ediyor ve başkalarının onun anlayışlı yaklaşımından yararlanabileceğini düşünüyor.

Emekli kadın, 'Sadece devam etmelisin, yapabileceğin başka bir şey yok. Yapabileceğim tek şey bu birikimleri yapmak için bilgimi kullanmak çünkü haftada bir pound biriktirmek bile bu hayat pahalılığında kıymetli ve sonunda bir fark yaratabiliyor.' diyerek sözlerine devam etti.
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