Elon Musk enflasyonun sebebini açıklayıp uyardı!

Dünyanın en zengin ismi Milyarder iş insanı Elon Musk ekonomik kriz uyarısında bulundu. Musk, yaptığı açıklamada ABD ekonomisi büyük olasılıkla bir resesyonda ve bu kriz 12-18 ay sürebilir dedi.

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD ekonomisinin "büyük olasılıkla" bir resesyonda olduğunu belirtti ve şirketleri maliyet ve nakit akışlarını izlemeleri konusunda uyardı."Bunlar geçecek ve sonrasında yeniden büyüme zamanları olacak" diye konuşan Musk, içinde bulunulan zor zamanların 12-18 ay devam edebileceğini ifade etti.Resesyonun ille de kötü bir şey olması gerekmediğini de savunan Musk, bir büyüme döneminin çok uzun süre devam etmesinin sermayenin yanlış dağılmasına, yanlış alanlara tahsis edilmesine yol açtığını belirtti.Enflasyonlardaki yükselişe dikkat çeken Musk, fiyat artışlarının para basılmasının sonucu olduğunu söyledi.