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Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kara yolunun karşısına bisikletle geçmeye çalışan 16 yaşındaki Batuhan Demirel, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpma nedeniyle bisiklet parçalara ayrılıp, asfalta dağılırken, kaçan otomobilin sürücüsü de aranıyor. Kaza anı da bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Ekleme: 17.05.2022 - 10:24 Güncelleme: 17.05.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!
Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kullandığı bisikletle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AHS 903 plakalı otomobil çarptı.

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Çarpmanın etkisiyle Demirel, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Bisikleti ise çarpmanın etkisiyle parçalanarak asfalta dağıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, ağır yaralanan Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Polis, kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya şahit olan motosikletli kurye İbrahim Özlen, bisikletli Demirel'in kara yolunun karşısına geçmeye çalıştığı anda otomobilin çarptığını, ardından sürücünün durmak yerine olay yerinden kaçtığını söyledi.

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Kaza anı ise kara yolunda başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında Batuhan Demirel'in bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması ve takla atarak yere düşmesi yer alıyor.
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