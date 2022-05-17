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Beyaz Gazete
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CHP yine şaşırtmıyor! Millet Bahçesine karşı çıktılar...

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi için harekete geçilmesi üzerine CHP'den ilk tepki geldi. CHP'liler, 132 bin ağacın dikileceği projeye karşı için eylem yapılacak.

CHP yine şaşırtmıyor! Millet Bahçesine karşı çıktılar...
Ekleme: 17.05.2022 - 10:14 Güncelleme: 17.05.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
CHP yine şaşırtmıyor! Millet Bahçesine karşı çıktılar...
İstanbul Havaalanı'nın faaliyete başlamasından sonra Atatürk Havaalanı'nın kullanım amacı tartışma yaratmış daha sonra millet bahçesi yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda İstanbul'a dünyanın en büyük yeşil alanlarından birini kazandırmak için çalışmalara başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün yaptığı paylaşımlarla, çalışmaların devam ettiğini belitretek, “İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

132 bin 500 ağaç dikilecek

Kurum ayrıca paylaşımında proje hakkında bilgi de verirken yeşil alanın tamamlanmasıyla, dikilen 132 bin 500 ağaç ile İstanbul’a nefes aldıracağını belirtti.

CHP protesto düzenleyecek

Bu paylaşım İstanbullularda heyecan yaratırken her fırsatta 'ağaç ve doğa' hassasiyeti ile birçok projeye karşı çıkan CHP rahatsız oldu.

Bu rahatsızlığı parti adına ilk dile getirenlerden biri olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Kaftancıoğlu partilileri protestoya çağırdı

Kaftancıoğlu partililere seslenerek, Atatürk Havalimanı'nda gösteri çağrısı yaptı.

Kaftancıoğlu, "Yarın saat 11.00’de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz." fadelerini kullandı.
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