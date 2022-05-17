Çevreciler İSKİ'nin katliamına sessiz kaldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su İdaresi İSKİ'nin, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy mevkisinde denize kimyasal atık boşaltması, çevre sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. Vatandaş, sorunun hemen çözülmesini istedi. Çevre felaketine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü el koydu. Marmara Denizi'nden numune alan yetkililer, hazırladıkları raporu, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacak.Çevre dernekleri temsilcileri, İSKİ'nin Marmara Denizi'ne bıraktığı kimyasal atık konusunda bilgi sahibi olmadıklarını iddia ederek açıklama yapmaktan kaçındı.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz: Bilmediğim konu. Çevre Mühendisleri Odası'nı arasanız...Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, kendisini arayan muhabirlere, 'Konudan haberdar değilim. 1-2 saat sonra ararsanız konuşabiliriz' dedi. Ancak sonra bir daha telefonlara çıkmadı.Mimarlar Odası Eski Genel Başkanı Mimar Eyüp Muhcu: Haberlere bakamadım. Bundan sonra bakabileceğim. Somut bilmiyorum. Bakacağım.Çevre denince 'En çevreci biziz' iddiasındaki Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA da konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.Ahmet Niyazi Akçalık: Ziraat Mühendisiyim. Derelerin suyu çamur gibi. Kimyasal atık içeren suyla tarım yapılıyor. Burada üretilen sebze ve meyveleri İstanbul halkı yiyor. Çevre felaketini önlemesi gereken İBB, kendisi çevreyi kirletiyor. Yazık. İlhan Yılmaz: Bu denizde yüzüyoruz. Kirliliğe kamu kuruluşu İSKİ'nin neden olması ayrıca üzücü. Ne yapacağımızı şaşırdık. Oğuz Yavaş: 3 yıldır Değirmenköy'den gelen su kirli. Çok ağır bir koku var. Gönül Yılmaz: 3 yıldır balık bile tutulamıyor. Bölgemiz, çiftçiler için de yazlıkçılar için de kabusa dönüştü.