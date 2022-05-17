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Çevreciler İSKİ'nin katliamına sessiz kaldı

Hükümete yönelik eleştiride sınır tanımayan çevre örgütleri, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su İdaresi İSKİ’nin, Marmara denizine kimyasal atık boşaltmasına sessiz kaldı. Kimisi “Haberim yok” dedi kimisi telefona çıkmadı. Vatandaş kızgın

Çevreciler İSKİ'nin katliamına sessiz kaldı
Ekleme: 17.05.2022 - 09:17 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Çevreciler İSKİ'nin katliamına sessiz kaldı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su İdaresi İSKİ'nin, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy mevkisinde denize kimyasal atık boşaltması, çevre sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. Vatandaş, sorunun hemen çözülmesini istedi. Çevre felaketine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü el koydu. Marmara Denizi'nden numune alan yetkililer, hazırladıkları raporu, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacak.

HABERLERİ YOKMUŞ!
Çevre dernekleri temsilcileri, İSKİ'nin Marmara Denizi'ne bıraktığı kimyasal atık konusunda bilgi sahibi olmadıklarını iddia ederek açıklama yapmaktan kaçındı.

'BİLMEDİĞİMİZ KONU'
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz: Bilmediğim konu. Çevre Mühendisleri Odası'nı arasanız...

'BİZ SİZİ ARARIZ'
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, kendisini arayan muhabirlere, 'Konudan haberdar değilim. 1-2 saat sonra ararsanız konuşabiliriz' dedi. Ancak sonra bir daha telefonlara çıkmadı.

'BİLMİYORUM, BAKACAĞIM'
Mimarlar Odası Eski Genel Başkanı Mimar Eyüp Muhcu: Haberlere bakamadım. Bundan sonra bakabileceğim. Somut bilmiyorum. Bakacağım.

TEMA: AÇIKLAMA YOK
Çevre denince 'En çevreci biziz' iddiasındaki Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA da konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

ÇEVREYİ TEMİZLEMESİ GEREKENLER KİRLETİYOR
Ahmet Niyazi Akçalık: Ziraat Mühendisiyim. Derelerin suyu çamur gibi. Kimyasal atık içeren suyla tarım yapılıyor. Burada üretilen sebze ve meyveleri İstanbul halkı yiyor. Çevre felaketini önlemesi gereken İBB, kendisi çevreyi kirletiyor. Yazık. İlhan Yılmaz: Bu denizde yüzüyoruz. Kirliliğe kamu kuruluşu İSKİ'nin neden olması ayrıca üzücü. Ne yapacağımızı şaşırdık. Oğuz Yavaş: 3 yıldır Değirmenköy'den gelen su kirli. Çok ağır bir koku var. Gönül Yılmaz: 3 yıldır balık bile tutulamıyor. Bölgemiz, çiftçiler için de yazlıkçılar için de kabusa dönüştü.
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Çevreciler İSKİ'nin katliamına sessiz kaldı
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