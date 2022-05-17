Bilim dünyası şoka girdi! Yosundan enerji ürettiler!

Cambridge Üniversitesinden bir grup, hakemli dergi Energy and Environmental Science'da yayınlanan bir makalede ayrıntılı olarak, biyolojik malzemeleri kullanarak elektrik akımı üreten bir hücre yarattı. Bir pil ile kıyaslanabilir boyutta olan hücre, esas olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır ve lityum gibi herhangi bir nadir toprak elementinin kullanılmasını gerektirmez.Türkiye Rusya Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin petrol ve doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak. Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda attığı her adım Amerikan raporlarına da girdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Türkiye'nin doğalgazda ciddi bir merkez olacağını vurguladı.Araştırmacılar, 'Piller büyük ölçüde pahalı ve sürdürülemez malzemelere dayanıyor. Mevcut enerji makineleri daha uzun ömürlü ancak çevre üzerinde olumsuz etkileri olabilir.' dedi.Cambridge Üniversitesi'nden mühendisler, basit bir bilgisayar düzeneğini fotosentez yoluyla enerji elde eden bir bakteriyi kullanarak 6 ay boyunca çalıştırmaya başardı.Buna karşılık, ürettikleri cihaz fotosentez yoluyla güneşten enerji toplayarak, daha sonra mikroişlemcilere güç sağlamak için kullanılabilecek bir alüminyum elektrot ile etkileşime giren bir akım üretiyor.