  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Soylu duyurdu! 8 ilçede güçlendirme kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 8 ilçe sayan Bakan Soylu, kaçakçılık, organize ve uyuşturucuyla mücadele konusunda güçlendirme kararı alındığını paylaştı.

Ekleme: 17.05.2022 - 12:05 Güncelleme: 17.05.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu duyurdu! 8 ilçede güçlendirme kararıBakan Soylu'nun açıklamaları şöyle; Düne kadar sözde güya bizim polisimizin hakkını savunanlar, bugün ortalık yerde bir terörist cenazesine TBMM içerisinde bulunan terör örgütünün organizasyonuyla o Meclis'e giren ve terör sıfatını hak eden milletvekillerinin katılmaması için; ki bu dünyanın her yanında böyledir. Bir adım atılıyor, polisimiz uyarıyor, polisimize taş atıyorlar bunu yapan milletvekili. Çocuğumuzun kafası yarılıyor, çatlıyor. Diğerleri yaralanıyor, bunu yapan bir milletvekili. Ve buna ses çıkarılmıyor.

Son 1.5 yılda yeni bir gelişme sözkonusu oldu. 2020-2021 arası yakalanan kaçak sigara daha fazla azalmıştır. Ama burada başka bir ifadeyi koyayayım, makaron yakalaması yani sigara kağıdı yakalaması toplam 4.7 kat arttırmıştır. Bu önemli birşeydir. Bunlara nefes aldırmıyoruz doğru. Ama böyle bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı da burada sizinle paylaşmak durumundayım. Tütün kaçakçılığını biz baskılayınca bu sefer de boş makarona yöneldiler. Ciddi bir tehdit ve artış var.

KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Bir ülkede ana olarak yönetilen ve yönlendirilen siber suçlarla ilgili ama daha ziyade internet üzerinden oynanan kumarlarla ilgili etrafındaki birçok ülkeye yayılmasını sağlayan organizasyon kuruldu. Onlarca ülke de buna dahil oluyor. Kiminin ocağı çöküyor, kimi intihar ediyor. Bu önemli bir kumar şebekesi olarak nitelendiriliyor, bazı devletler de ev sahipliği yapıyor. Bunu o devletlere de söyledik.

Yeni para, ismi kripto para. Bunlar üzerinden naklediliyor. Bu sistem devam ettiği sürece mali suçlar 21. yüzyılı esir alır. Buna tedbir alabilmek mümkün değildir. Bu konularla ilgili çalışan, bunun tehditlerinin nereye varabileceğini hafsalasında değerlendirmekte zorlanan bir kardeşiniz olarak söylüyorum 21. yüzyılı mali suçlar esir alır.

8 İLÇEDE GÜÇLENDİRME KARARI

KOM Daire Başkanlığımızı bir seviye daha yükseltiyoruz. Bazı ilçelerimiz var büyüklük açısından da önceden tedbir almak zorunda olduğumuz ilçelerimiz var. Şu ilçelere il seviyesinde kaçakçılık, organize, uyuşturucu konusunda güçlendirme kararı aldık: Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğubeyazıt, Cizre, Yüksekova ve Hopa. Bu 8 ilçede böyle güçlendirme kararı aldık. Birimlerimiz nasıl il merkezinde çalışma ortaya koyuyorsa aynı çalışmaları bu ilçelerde yapabilme kapasitesini değerlendirecektir. Bu önleyici tedbirdir.

Son yıllarda Türkiye'de kümelenmek isteyen 14 suç örgütü yöneticisini yakalayarak ülkelerine iade ettik. 2020-2021 arasında sahte para konusunda yakalanan şüpheli sayısı artmıştır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Millet Bahçesi tartışması ile ilgili flaş açıklama
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun millet bahçesi çelişkisine Bakan Varank'tan tepki: Bozuk saat bile günde iki kez doğru gösteriyor
Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Putin Türkiye'ye mi geliyor?
Bahçeli, Aliyev'e 'Sarsılmaz' dostluk tabancası hediye etti
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi açıklaması: Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmayacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor!
Eurivision'u Ukrayna'nın kazanması akıllara Bosna'ya ve Muhamed Fazlagic'e 1993'te yapılan ayrımcılığı getirdi!
Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Mahmud ilk röportajını verdi! Dikkat çeken Türkiye vurgusu...
CHP yine şaşırtmıyor! Millet Bahçesine karşı çıktılar...
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Başkan Erdoğan'a skandal 'Saddam' benzetmesi!
CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!
Türkiye'nin resti sonrası ABD'den yeni NATO açıklaması!
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!
İşte PKK rezilliği! Türkiye ikiyüzlü İsveç'e resti çekti
İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO kararı dünya manşetlerinde!
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı
Miçotakis Biden ile görüştü! Türkiye'yi hedef aldı!
Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Ev fiyatları mercek altında!

Ev fiyatları mercek altında!

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!