Bakan Soylu duyurdu! 8 ilçede güçlendirme kararı

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle; Düne kadar sözde güya bizim polisimizin hakkını savunanlar, bugün ortalık yerde bir terörist cenazesine TBMM içerisinde bulunan terör örgütünün organizasyonuyla o Meclis'e giren ve terör sıfatını hak eden milletvekillerinin katılmaması için; ki bu dünyanın her yanında böyledir. Bir adım atılıyor, polisimiz uyarıyor, polisimize taş atıyorlar bunu yapan milletvekili. Çocuğumuzun kafası yarılıyor, çatlıyor. Diğerleri yaralanıyor, bunu yapan bir milletvekili. Ve buna ses çıkarılmıyor.Son 1.5 yılda yeni bir gelişme sözkonusu oldu. 2020-2021 arası yakalanan kaçak sigara daha fazla azalmıştır. Ama burada başka bir ifadeyi koyayayım, makaron yakalaması yani sigara kağıdı yakalaması toplam 4.7 kat arttırmıştır. Bu önemli birşeydir. Bunlara nefes aldırmıyoruz doğru. Ama böyle bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı da burada sizinle paylaşmak durumundayım. Tütün kaçakçılığını biz baskılayınca bu sefer de boş makarona yöneldiler. Ciddi bir tehdit ve artış var.Bir ülkede ana olarak yönetilen ve yönlendirilen siber suçlarla ilgili ama daha ziyade internet üzerinden oynanan kumarlarla ilgili etrafındaki birçok ülkeye yayılmasını sağlayan organizasyon kuruldu. Onlarca ülke de buna dahil oluyor. Kiminin ocağı çöküyor, kimi intihar ediyor. Bu önemli bir kumar şebekesi olarak nitelendiriliyor, bazı devletler de ev sahipliği yapıyor. Bunu o devletlere de söyledik.Yeni para, ismi kripto para. Bunlar üzerinden naklediliyor. Bu sistem devam ettiği sürece mali suçlar 21. yüzyılı esir alır. Buna tedbir alabilmek mümkün değildir. Bu konularla ilgili çalışan, bunun tehditlerinin nereye varabileceğini hafsalasında değerlendirmekte zorlanan bir kardeşiniz olarak söylüyorum 21. yüzyılı mali suçlar esir alır.KOM Daire Başkanlığımızı bir seviye daha yükseltiyoruz. Bazı ilçelerimiz var büyüklük açısından da önceden tedbir almak zorunda olduğumuz ilçelerimiz var. Şu ilçelere il seviyesinde kaçakçılık, organize, uyuşturucu konusunda güçlendirme kararı aldık: Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğubeyazıt, Cizre, Yüksekova ve Hopa. Bu 8 ilçede böyle güçlendirme kararı aldık. Birimlerimiz nasıl il merkezinde çalışma ortaya koyuyorsa aynı çalışmaları bu ilçelerde yapabilme kapasitesini değerlendirecektir. Bu önleyici tedbirdir.Son yıllarda Türkiye'de kümelenmek isteyen 14 suç örgütü yöneticisini yakalayarak ülkelerine iade ettik. 2020-2021 arasında sahte para konusunda yakalanan şüpheli sayısı artmıştır.