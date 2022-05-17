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Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek millet bahçesinin özellikleri neler? İstanbul'a neler kazandıracak?

Atatürk havalimanının yerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin yapılması kararı verildi. Türkiye, betonlaşan dikey yapı mimarisinden, yatay ve yeşilin yoğunlukta olduğu mimariye geçmedeki hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü gösterdi. Tüm bunlar, küresel iklim değişikliği ile mücadelenin ve yeşil kalkınmanın öncü ülkelerinden biri olma yolundaki Türkiye için bir başlangıcı ifade etmesi bakımından önem arz ediyor. Peki muhalefetin algı operasyonlarıyla karşı çıkmaya çalıştığı millet bahçesi İstanbul'a neler kazandıracak? Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin özellikleri neler olacak? İşte millet bahçesinin gerekliliği ve projeden öne çıkan detaylar.

Ekleme: 17.05.2022 - 13:37 Güncelleme: 17.05.2022 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek millet bahçesinin özellikleri neler? İstanbul'a neler kazandıracak?
Türkiye, dünyanın en önemli ulaşım koridorlarına sahip ülkelerinden bir tanesi. Asya'nın Avrupa ile adeta bağını sağlayan Türkiye, bu konumunun ehemmiyetini son yirmi yılda tam anlamıyla kavradı ve bu doğrultuda alt ve üst yapı yatırımlarına dünyada eşi benzeri zor görülür seviyede hız verdi üst yapı yatırımlarına dünyada eşi benzeri zor görülür seviyede hız verdi. Bu kapsamda dünyanın en büyük megakentlerinden birisi olan İstanbul'a 1953'den beri hizmet veren fakat 21. yüzyılda küreselleşen dünyanın trafiğini kaldıramayan Atatürk Havalimanın yerine, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı inşa edilmiş ve bu havalimanıyla birlikte bu yoğunluk tam anlamıyla kaldırıldı. İstanbul Havalimanı açılış yaptığı günden itibaren birçok ödül almış ve şimdiden marka haline gelen gelmiş ve 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' sıralamasında ikinci oldu. Ayrıca 2020 yılında 23,4 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci olan İstanbul Havalimanı, 2021'de ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sıradaki yerini aldı. Atatürk havalimanının yerine ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin yapılması kararı verildi. Atılan bu ve diğer tüm adımlarla birlikte Türkiye, betonlaşan dikey yapı mimarisinden, yatay ve yeşilin yoğunlukta olduğu mimariye geçmedeki hedefini kararlılıkla sürdürdüğü göstermektedir. Tüm bunlar, küresel iklim değişikliği ile mücadelenin ve yeşil kalkınmanın öncü ülkelerinden biri olma yolundaki Türkiye için sadece bir başlangıcı ifade etmesi bakımından önem arz etmektedir.

Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek millet bahçesinin özellikleri neler? İstanbul'a neler kazandıracak?

İSTANBUL MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan proje toplam 2.000.650 metrekare alan üzerinde inşa edilecek ve bunun 1.575.255 metrekarelik kısmını yeşil alan oluşturacaktır. Bu şekilde yeşil alan ağırlıklı olarak hazırlanan proje kapsamında 132.505 adet ağaç dikilecektir. Yeşil alan dışında geriye kalan yerlere ise, müze, gençlik merkezi, spor alanı (etnospor), yaşlı bakım merkezi, cami, afet toplanma alanı, aşevi, kütüphane, fuar ve bilim merkezi inşa edilecektir. Kovid-19 pandemisi nedeniyle inşa edilen acil durum hastanesinin yanı sıra genel havacılık ve askeri alan olarak hali hazırda kullanılan yapıların ise mevcut işlevleri devam ettirilecektir.

Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek millet bahçesinin özellikleri neler? İstanbul'a neler kazandıracak?

Millet Bahçesinin projesi hazırlanırken bölgedeki nüfus sayısı dikkate alınarak inşa edilecek yapıların niteliği ona göre tasarlanmıştır. Bu kapsamda Yeşilköy, Florya, Yeni Bosna, Bahçelievler, Küçükçekmece ilçelerinin söz konusu projeye yakın olan kısımlarında 770.392 kişilik nüfusu baz alınmıştır. Bu fizibilite çalışması neticesinde bölgenin önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan nitelikte bir cami projeye eklenmiştir. Ayrıca bölgenin ve İstanbul'daki gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunacak olan büyük bir spor alanı projeye eklenmiştir. Bu spor alanı kapsamında Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Pato, Kökbörü, Mangala, Mas Güreş, Kuşak Güreşi, Aşık Atma, Aba Güreşi, Yağlı Güreş, Şalvar Güreşi, Okçuluk Sahaları, Futbol Sahaları, Basketbol, Voleybol Sahaları, Tenis Kortları, Koşu Pistleri, Çocuk oyun alanları inşa edilecektir
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