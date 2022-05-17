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Apple'dan katlanabilir iPhone kararı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iddialara göre katlanabilir iPhone modelinde güç verimliliğini artıracak bir teknolojiyi test ediyor.

Ekleme: 17.05.2022 - 23:48 Güncelleme: 17.05.2022 - 23:57 / Editör: Ozge Selin
Apple'dan katlanabilir iPhone kararı
Akıllı telefon sektöründeki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Gelişen teknolojiyle daha da yetenekli hale gelen bu cihazlar, son yıllarda katlanmaya bile başladı. Samsung ve Huawei gibi şirketlerin öne çıktığı pazarda Xiaomi'nin başı çektiği diğer Çinli üreticiler de boy göstermeye başladı.

Tabii katlanabilir telefon pazarına girmesi merakla beklenen şirketlerden biri de Apple. Bugüne dek birinci ağızdan resmi bir açıklama gelmese de şirketin konuyla ilgili çalışmaları olduğu biliniyor. Son olarak şirket, iddialara göre katlanabilir iPhone modelinde güç verimliliğini artıracak bir teknolojiyi test ediyor.

Katlanabilir iPhone ekranı için e-mürekkep iddiası
Apple analisti Ming-Chi Kuo, ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone ve iPad modelleriyle ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Kuo'ya göre Apple, söz konusu cihazlarda kullanmak için E-Ink tarafından üretilen elektronik mürekkep teknolojisini test ediyor.
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