  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD hipersonik silah testi gerçekleştirdi!

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sesten 5 kat hızlı bir hipersonik silahı test ettiklerini açıkladı.

Ekleme: 17.05.2022 - 13:04 Güncelleme: 17.05.2022 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Rusya, ABD ve Çin arasındaki silahlanma yarışı devam ediyor. Rusya, daha önce birkaç kez başarıyla test ettiği hipersonik füzelerin ardından, ABD'nin denemeleri başarısız olmuştu.

ABD bu kez başarıyla test etti
Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, 'ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney Kaliforniya kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı.' ifadelerine yer verildi.

ABD hipersonik silah testi gerçekleştirdi!

Sesten 5 kat hızlı
Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada, testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Millet Bahçesi tartışması ile ilgili flaş açıklama
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun millet bahçesi çelişkisine Bakan Varank'tan tepki: Bozuk saat bile günde iki kez doğru gösteriyor
Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Putin Türkiye'ye mi geliyor?
Bahçeli, Aliyev'e 'Sarsılmaz' dostluk tabancası hediye etti
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi açıklaması: Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmayacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor!
Eurivision'u Ukrayna'nın kazanması akıllara Bosna'ya ve Muhamed Fazlagic'e 1993'te yapılan ayrımcılığı getirdi!
Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Mahmud ilk röportajını verdi! Dikkat çeken Türkiye vurgusu...
CHP yine şaşırtmıyor! Millet Bahçesine karşı çıktılar...
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Başkan Erdoğan'a skandal 'Saddam' benzetmesi!
CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!
Türkiye'nin resti sonrası ABD'den yeni NATO açıklaması!
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!
İşte PKK rezilliği! Türkiye ikiyüzlü İsveç'e resti çekti
İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO kararı dünya manşetlerinde!
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı
4 maddede Ekrem İmamoğlu başarısızlığı!
Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Ev fiyatları mercek altında!

Ev fiyatları mercek altında!

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!