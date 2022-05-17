53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

Geçtiğimiz hafta uzay çalışmalarında yaşanan gelişmeler birçok kişinin dikkatini bu alana çekti. Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan “Sagittarius A” kara deliğinin radyo teleskopları aracılığıyla fotoğraflanmasının ardından, NASA'nın Mars'ta görev yapan “Curiosity” isimli aracı da kapıya benzer simetrik bir doğal oluşumu fotoğraflamış ve fotoğraf dünya dışı yaşam tartışmalarını tekrar alevlenmişti. Birçok kişi, Mars'ta çekilen fotoğrafta bulunan kapının bilinç sahibi canlılar tarafından yapıldığı tezini öne sürdü.Tüm bu gelişmeler hala konuşulmaya devam ederken, ABD'de gerçekleştirilecek olan UFO konulu bir toplantı, dünya dışı yaşam tartışmalarına farklı bir boyut kazandıParti rdı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Terörle Mücadele, İstihbarat ve Yayılmayla Mücadele Alt Komitesi, tanımlanamayan hava olayları ve UFO görüntüsü olduğu iddia edilen kayıtlar hakkında halka açık bir toplantı gerçekleştirecek. 1969 yılından bu yana bu konuda halka açık bir oturum gerçekleştirilmediği için toplantıda konuşulacaklar büyük bir merak konusu.ÜST DÜZEY İSİMLER DİNLENECEKAlt komite Başkanı Indiana Demokrat Parti Temsilcisi Andre Carson tarafından yönetilecek toplantıda, İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savunma Müsteşarı Ronald Moultrie ve Donanma İstihbarat Başkan Vekili Scott Bray dinlenecek.Andre Carson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yaklaşık 53 yıldır UFO'lar hakkında halka açık bir toplantı düzenlenmediğini belirtti ve yapılacak toplantının önemli olduğunu vurguladı.“Uzun yıllardır bu konuda bir toplantı yapılmamıştı. Bu yakında benim başkanlığımda gerçekleştirilecek olan toplantı ile değişecek. Amerikalıların açıklanamayan olaylar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekiyor”Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Salı günü gerçekleştirilecek toplantının halka, “günümüzün en büyük gizemlerinden biri” hakkında konunun uzmanlarından doğrudan bilgi alma şansı sunacağını belirtti. Schiff, gizliliğin bu konu hakkında pek çok spekülasyona sebep olduğunun altını çizdi. Toplantı sayesinde gerçeklerin şeffaf şekilde ortaya konacağını belirten Schiff, komplo teorilerinin de bu yolla çürütülebileceğini söyledi.Düzenlenecek toplantı son dönemde ABD hükümeti üzerinde UFO'lar hakkında kurulan baskının arttığı bir zamanda gerçekleşeceği için oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl istihbarat yetkilileri 144 “tanımlanamayan hava olayı” hakkında bir rapor yayınlamış ve bu olaylardan sadece birisi mantıklı bir zeminde açıklanabilmişti.Pentagon, 2021 yılında, tanımlanamayan hava olaylarının uçuş güvenliğinde oluşturacağı güvenlik risklerine ilişkin bir rapor yayınlamıştı. Pentagon yetkilileri, tanımlanamayan hava olaylarının bir kısmının diğer ülkeler tarafından geliştirilen bilinmeyen yeni teknolojiler olduğunu düşünüyor olsa da, olası bir dünya dışı yaşam ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, bu olayların tanımlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Halka açık olarak gerçekleştirilecek ve internet üzerinden de canlı yayınlanacak olan ilk oturumun ardından Pentagon'a bağlı Uçan Objeleri Tanımlama ve Yönetimi Senkronizasyonu Programı hakkında halka kapalı bir oturum da gerçekleştirilecek.Alt komitenin Cumhuriyetçi üyesi Arkansas Temsilcisi Rick Crawford, temsilciler meclisinin UFO'lar ve tanımlanamayan hava olayları ile ilgili yapacağı toplantının vakit kaybı olduğunu belirtti. Crawford, Rusya ve Çin'den kaynaklanan çok daha ciddi tehditlerin olduğunu söyledi ve çalışmaların bu alanda yoğunlaşması gerektiğini savundu. Orduya ve istihbarat birimlerine dair birçok konunun görüşüleceği oturumlarda tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin oturumlarda ne konuşulacağı büyük bir merakla bekleniyor.SAVUNMA BAKANLIĞI TANIMLAYAMADIABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl konu hakkında yayınladığı raporunda, 144 tanımlanamayan hava olayına ilişkin veriye sahip olduğunu açıklamıştı. Rapor, son yıllarda çok sayıda askeri personelin gökyüzünde dengesiz şekilde uçan cisimler gördüğünü bildirmesinin ardından Pentagon tarafından hazırlanarak ABD kongresine sunulmuştu.144 bildirim için 'Tanımlanamayan Hava Fenomeni' ifadesi kullanılan çalışmada bildirimlerin tümünün, 2004'ten sonra artan vakalar üzerine iki yıl önce uygulanmaya başlayan resmi bir bildirim mekanizması üzerinden, son iki yılda yapıldığı açıklanmıştı.144 tanımlanamayan hava olayının sadece biri net şekilde açıklanabilmiş ve 143 olay için, 'Olayları açıklamak için elimizde yeterli bilgi bulunmuyor' açıklaması yapılmıştı. Tanımlanamayan hava olaylarının tek bir sebebi olmadığı belirtilen raporda, bu olayların meteorolojik sebepler, Rusya ve Çin tarafından geliştirilen yeni teknolojiler veya ABD tarafından geliştirilen gizli projelere ait çalışmalardan kaynaklanmış olabileceği vurgulanmıştı.Raporun sonunda ise tanımlanamayan hava olaylarının uçuş güvenliğine ve ABD ulusal güvenliğine tehdit olduğu belirtilmişti. Raporun kongreye sunulmasının ardından Pentagon, geçen yılın Ağustos ayında Tanımlanamayan Hava Fenomeni Görev Gücü oluşturarak gelen bildirimleri incelemeye başladığını açıklamış ve çalışmalar için ek bütçeye ihtiyaç duyduğunu duyurmuştu.