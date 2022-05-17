4 maddede Ekrem İmamoğlu başarısızlığı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun, seçimden önce türlü vaatlerde bulunarak halkın gözünü boyayan İmamoğlu'nu 4 materyal ile özetledi.Onur Uygun sosyal medya hesabından da paylaştığı konuşmasına, 'Aldığı emaneti 3 yılda başarısızlığa sürükleyen bir Belediye Başkanını 4 materyal ile sizlere anlatmaya çalıştım' notunu düştü.Uygun, İstanbul'u başarısızlıktan başarısızlığa sürükleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şu ifadeler ile anlattı:İBB Başkanı İstanbul halkımızı gönülsüz otobüs ittirmeye mahkûm edip İSTAÇ'ın çevre teknesini kendine tahsisi etmekten çekinmemiştir.İstanbul halkı sellerle boğuşurken şortunu giyip tatile gitmekten geri kalmayan bir belediye başkanı.İstanbul halkımız kar esaretiyle boğuşurken yabancı bir büyükelçiyle kalkan balığı yemekten geri kalmayan bir belediye başkanı.Depremzedelerin yaralarını sarıyorum yalanıyla orda bir görüntü verip Erzurum'a kayak yapmaya gitmiştir.İBB Başkanının İstanbul'u yalanlarla, algılarla nasıl bir kötü yönetime götürdüğünün 4 materyalle anlatımı.