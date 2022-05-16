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WhatsApp yeni güncellemesini duyurdu

WhatsApp, durumlara eklenen bağlantıların ön izlemesini kullanıcılara gösterecek. Böylece linklere tıklanmadan kötü niyetli olup olmadıkları anlaşılabilecek.

Ekleme: 16.05.2022 - 13:20 Güncelleme: 16.05.2022 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp yeni güncellemesini duyurduDünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle kötü niyetli kişilerin de bir numaralı uğrak yeri. Dolandırıcılar, zaman zaman paylaştıkları sahte linklerle kullanıcıların bilgilerini ele geçirebiliyor.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, uygulamaya dolandırıcıları kızdıracak yeni bir özellik ekleniyor.

Ön izleme özelliği

Artık kullanıcılar, durumlarında bir bağlantı paylaştıklarında linkin ön izlemesi bir kutu şeklinde ekranda yer alacak. Böylece bağlantının yönlendirdiği sayfa, ön izleme olarak hiçbir yere tıklanmadan görülebilecek.

WhatsApp, üzerinde çalıştığı özelliklerle ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da yeni özelliğin kısa bir süre sonra uygulamaya eklenmesi bekleniyor.
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