Toplamak cesaret istiyor! Tam 2 bin rakımda...

Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulan köylüler yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından ışkın bitkisinin bulunduğu Kaşyaylası'na ulaşıyor. Sarp kayalıklar arasında yetişen ışkın bitkisine ulaşmak için hayatlarını tehlikeye atan vatandaşlar, topladıkları bitkileri kent merkezindeki pazarlarda kilosunu 10 TL'den satarak aile bütçesine katkı sunuyor.Her yıl nisan ve mayıs aylarında dağlarda ışkın bitkisi aradıklarını belirten köylülerden Abdurrahman Bozyel, sarp kayalıklardan topladıkları bitkileri sattıklarını söyledi.Böylece aile bütçesine ek gelir sağladıklarını belirten Bozyel, “Batman'ın Sason ilçesinde yaşıyoruz. Her yıl nisan-mayıs aylarında yüksek dağlara tırmanırız. Bu bitki sarp kayalıklarda yetişiyor.'' Toplaması oldukça zordur. Genelde yüksek kayalıklarda yetişiyor. Son iki yılda mevsimler kurak geçtiği için neredeyse yoktu. Ama bu yıl da özellikle son bir aydır mevsimin oldukça yağış alması ışkın bitkisi bereketini arttırdı.'Günde yaklaşık 40-50 kilogram topluyoruz. Kent merkezinde de kilosu 10 liradan satıyoruz“ dedi.