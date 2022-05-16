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Seda Nur Şen cinayetinde flaş gelişme!

Maltepe’de Seda Nur Şen’in (24) otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin hakkında dava açılan Serdar Yazıcı’nın (32) yargılandığı davada karar çıktı. Duruşmada sanık Serdar Yazıcı'yı ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırırken ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan ise beraatine karar verdi.

Ekleme: 16.05.2022 - 21:57 Güncelleme: 16.05.2022 - 21:58 / Editör: Ozge Selin
Seda Nur Şen cinayetinde flaş gelişme!
Maltepe'de Seda Nur Şen'in (24) otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli Serdar Yazıcı (32) hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan da 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Serdar Yazıcı, cezaevinden getirilirken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

MÜTALADAA BİR SUÇTAN CEZASI BİR SUÇTAN BERAATİ İSTENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre maktul Sedanur Şen'in kanında uyuşturucu maddeye rastlandığını, maktulün uzun süredir uyuşturucu tedavisi gördüğünü, sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığını ve sanığın Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin bilinçli taksirle hareket ettiğini gösterir nitelikte yeterli bir illiyet bağı kurulamadığı aktardı. Ayrıca sanığın 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıldan az olmamak şeklinde hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan beraat etmesi talep edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmadaki savunmasında sanık Yazıcı, 'Ben uyuşturucu ticareti yapıyor olsaydım başka birine gidip uyuşturucu almak zorunda kalmazdım. Yakalandığım zaman miktar yüksekti kabul ediyorum 3-4 gündür psikolojik sorunlar yaşıyordum, televizyona çıkmam nedeniyle. Tutuklanacağımı duyduğum için gidip ne kadar param varsa hepsiyle uyuşturucu aldım. Uyuşturucu ticareti de yapmıyorum' diyerek beraatini talep etti.
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