  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Donald Trump Netflix'e rakip oluyor!

ABD eski başkanı Donald Trump'ın medya şirketi, sosyal medya uygulamasının ardından şimdi de Netflix'e rakip olacak.

Ekleme: 16.05.2022 - 15:03 Güncelleme: 16.05.2022 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Donald Trump Netflix'e rakip oluyor!ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Daha sonra ise Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu yayınladı. Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, geçtiğimiz aylarda iOS işletim sistemindeki App Store'da yayınlandı.

Uygulama ilk yayınlandığında indirme rekorları kırsa da daha sonra hızlı bir şekilde kullanıcı kaybetmeye devam etti ve ilgi neredeyse tamamen bitti.

Trump, şansını içerik platformunda deneyecek

Donald Trump’ın sahibi olduğu medya şirketi, şimdi de Netflix ve Disney+ gibi kendi orijinal içeriklerini üretecek bir içerik platformu üzerinde çalışmaya başladı.

TMTG+ (Trump Media and Technology Group) ismiyle yayın hayatına başlayacağı belirtilen platform, şimdiden çeşitli iş ilanları yayınlamaya başladı.

Şimdiden ‘İçerik Geliştirme Yöneticisi’ ve ‘İçerik Edinme Uzmanı’ ilanları açan Trump, ekibini tamamladıktan sonra içerikleri oluşturmaya başlayacak.

Yeni platformun ne zaman yayın hayatına başlayacağına dair şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.
Putin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine yanıt!
Rize-Artvin Havalimanı’nı hedef alan muhalefete Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar
'Türbanlı hakimler' diyerek kadınların giyimine karışan CHP'li Fikri Sağlar'a kendisinden cevap var!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Bu iş trollükle olmaz'
Ayasofya'da Kur'an okuyan öğrenciler Yunan basınında! Yüzleri böyle düştü...
Saadet Partisi'nde zorunlu din dersi ve HDP kavgası
İsveç ve Finlandiya'dan teröristler hakkında skandal karar!
İsmail Saymaz Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a böyle sahip çıktı!
Bakan Karaismailoğlu'dan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı açıklaması
Altın FED duvarına çarptı! Yeni haftaya psikolojik destekleri kırarak başladı!
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!
CHP'li İstanbul'un bugünkü marifeti! Yolcular metrelerce yürüdü
CHP'li İBB'nin işbilmzliği vatandaşı mağdur etti! Aylardır inşaat halinde...
İETT şoföründen yolcuları şaşkına çeviren hareket! 'Yapmayın korkuyorum...'
Milli enerji adımları meyvelerini veriyor! Türkiye doğal gaz üretimini artıracak
Türkiye bu vahşetle sarsılmıştı! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu!
CHP'li belediyeler adeta terör yuvası! 'İzmir'de daha çok isim var'
Pusu kurup yanlış kişiyi öldürmüşlerdi! Kanlı infazda FETÖ izi ortaya çıktı!
Pınar Gültekin davasında bir duruşma daha! Yeni deliller...
Bill Gates aşıda çip iddialarını böyle yanıtladı!

Bill Gates aşıda çip iddialarını böyle yanıtladı!

Kum fırtınası ülkenin gündemine oturdu! Irak'ta 2 bin kişi hastanelik oldu...

Kum fırtınası ülkenin gündemine oturdu! Irak'ta 2 bin kişi hastanelik oldu...

Beşiktaş'taki gizemli tünelin ucu nereye çıkıyor?

Beşiktaş'taki gizemli tünelin ucu nereye çıkıyor?

Yargıtay'dan sıfır otomobil için emsal karar! 10 yıl sonra sonuç netleşti

Yargıtay'dan sıfır otomobil için emsal karar! 10 yıl sonra sonuç netleşti

Telefonun atası 120 yıl sonra görücüye çıktı

Telefonun atası 120 yıl sonra görücüye çıktı

Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi!

Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi!