Bursa’da kadını döven kişi darbedildi

Yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde dün akşam sesler duyuldu.Mahalleli sokağa çıktığında ise bir kadının, yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gördü.Kadını döven saldırgan dayak yediBunun üzerine çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı.Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü.Birbirlerinden şikayetçi olmadılarO anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.DHA’nın haberine göre olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.