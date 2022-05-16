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Beyaz Gazete
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Bursa’da kadını döven kişi darbedildi

Yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı.

Ekleme: 16.05.2022 - 09:43 Güncelleme: 16.05.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da kadını döven kişi darbedildiBursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde dün akşam sesler duyuldu.

Mahalleli sokağa çıktığında ise bir kadının, yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gördü.

Kadını döven saldırgan dayak yedi
Bunun üzerine çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı.

Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü.

Bursa’da kadını döven kişi darbedildi

Birbirlerinden şikayetçi olmadılar
O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bursa’da kadını döven kişi darbedildi

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