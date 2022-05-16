  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa'da akılalmaz cinayet!

Bursa ile Yalova sınırında ormanda biri başından silahla vurulmuş, biri eli bileğinden kesilmiş halde 2 erkek cesedi bulundu.

Ekleme: 16.05.2022 - 22:25 Güncelleme: 16.05.2022 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da akılalmaz cinayet!Bursa ile Yalova sınırında ormanda biri başından silahla vurulmuş, biri eli bileğinden kesilmiş halde 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 13 Mayıs'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan, Yalova'da kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi (45) ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye (53) ait olduğu belirlendi.

Olay Yalova ile Bursa arasındaki Armutlu ilçesi yakınlarındaki ormanda meydana geldi. 13 Mayıs'ta ailelerinin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti için arama çalışması başlatıldı.

Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişilerin olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesetlerin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye ait olduğu tespit edildi.

SAĞ ELİ BİLEĞİNDEN KESİLDİ

Yapılan incelemede Ömer Sefa Sevgi'nin elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Eti'nin de başından silah yarası olduğu belirlendi. Cenazeler Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gemlik ve Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SEVGİ'NİN BİR SÜREDİR TEHDİT ALDIĞI BELİRTİLDİ

Öte yandan aslen Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı olan ve Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi'nin alacak-borç meselesinden dolayı bir süredir tehdit aldığı ve bu nedenle kısa süre önce ailesini Antalya'ya götürdüğü iddia edildi.
Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyonları bitmiyor!
PKK yandaşı İsveç'in yalanı ortaya çıktı!
Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'da! 17 yıl sonra bir ilk!
Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları Türkiye'ye geliyor!
Sri Lanka'da petrol bitti! Resmen duyurdu!
Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, öğrencilerin toplu ulaşım zammından muaf olma kararına veto!
Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi!
Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast davasında tanık olarak dinlenecekti! O koruma polisi hayatını kaybetti!
Putin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine yanıt!
Rize-Artvin Havalimanı’nı hedef alan muhalefete Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar
'Türbanlı hakimler' diyerek kadınların giyimine karışan CHP'li Fikri Sağlar'a kendisinden cevap var!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Bu iş trollükle olmaz'
Polis aracıyla poz verip video çekmişti! Yakalandı! İşin aslı ortaya çıktı!
Ayasofya'da Kur'an okuyan öğrenciler Yunan basınında! Yüzleri böyle düştü...
Saadet Partisi'nde zorunlu din dersi ve HDP kavgası
İsveç ve Finlandiya'dan teröristler hakkında skandal karar!
İsmail Saymaz Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a böyle sahip çıktı!
Bakan Karaismailoğlu'dan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı açıklaması
Altın FED duvarına çarptı! Yeni haftaya psikolojik destekleri kırarak başladı!
Memura ek gösterge zammı yolda!

Memura ek gösterge zammı yolda!

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 adımlı rota!

Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 adımlı rota!

Bu ağrı kesicileri kullanmayın! Ölü doğum riskini artırıyor!

Bu ağrı kesicileri kullanmayın! Ölü doğum riskini artırıyor!

Valilikten sağnak yağış uyarısı!

Valilikten sağnak yağış uyarısı!

3500 yıllık çivi yazısıyla tarihe yolculuk!

3500 yıllık çivi yazısıyla tarihe yolculuk!

Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi!

Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi!