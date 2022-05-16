Başkan Erdoğan'dan karşılama töreni!

! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, bugün Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı ile iki ülke ilişkilerini tüm yönleri ile değerlendirecek. Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle görüşme mesaisi Cezayirli mevkidaşı ile devam etti.. Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile Beştepe'de bir araya geliyor.

Güncel 16.05.2022 09:06 - Son Güncelleme: 16.05.2022 16:12



Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Ardından baş başa görüşme gerçekleştirilecek. Daha sonra ilgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey

İşbirliği Konseyi'nin birinci oturumu yapılacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Köklü bir tarihe sahip olan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.



TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR



Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde

durulacak. Sıvılaştırılmış doğalgaz başta olmak üzere enerjide yeni iş birliği imkanları, ulaşımda ortak adımlar ve savunma sanayii projeleri gibi konular ele alınacak.



BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK



Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son durum üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin

yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek



Görüşmeler sonrası bir çok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacak. Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tebbun ortak basın toplantısı ile alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.