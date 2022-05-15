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Havalar ısındı plajlar doldu!

Muğla Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Özellikle başta Kumbahçe olmak üzere, Bitez, Gümbet ve Ortakent mahallerinde yerli ve yabancı turistler denize girdi.

Ekleme: 15.05.2022 - 22:20 Güncelleme: 15.05.2022 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
Havalar ısındı plajlar doldu!Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da güneşi gören yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler denize girerek güneşin ve güzel havanın keyfini çıkardı.

Bazıları plajda uzanıp güneşlendi, bazıları ise kentin işlek caddelerinde yürüyüş yaptı. Özellikle başta Kumbahçe olmak üzere, Bitez, Gümbet ve Ortakent mahallerinde yerli ve yabancı turistler denize girdi.
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