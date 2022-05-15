Ankara'da yollar göle döndü!

Ankara’da sağanak yağışın etkili olmasının akabinde ilçelerde yolları su bastı. Yolların göle dönmesi ve etkili olan dolu yağışı vatandaşlara oldukça zor anlar yaşattı. .

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) gereken altyapı çalışmasını yapmaması Ankaralılara çile çektirdi.Ankara'nın Şereflikoçhisar ile Haymana ilçelerinde etkisi yoğun bir şekilde hissedilen şiddetli yağmur ve dolu, akşam sularında şiddetini arttırarak sürdü.Şereflikoçhisar'da yağmur ardından E-90 karayolunu su bastı.Sürücüler, yolda biriken sulardan dolayı ilerlemekte zorluk yaşadı. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.