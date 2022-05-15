Ankara'da yollar göle döndü!
Ankara’da sağanak yağışın etkili olmasının akabinde ilçelerde yolları su bastı. Yolların göle dönmesi ve etkili olan dolu yağışı vatandaşlara oldukça zor anlar yaşattı. .
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) gereken altyapı çalışmasını yapmaması Ankaralılara çile çektirdi.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ile Haymana ilçelerinde etkisi yoğun bir şekilde hissedilen şiddetli yağmur ve dolu, akşam sularında şiddetini arttırarak sürdü.
E-90 KARAYOLU GÖLE DÖNDÜ
Şereflikoçhisar'da yağmur ardından E-90 karayolunu su bastı.
Sürücüler, yolda biriken sulardan dolayı ilerlemekte zorluk yaşadı. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ile Haymana ilçelerinde etkisi yoğun bir şekilde hissedilen şiddetli yağmur ve dolu, akşam sularında şiddetini arttırarak sürdü.
E-90 KARAYOLU GÖLE DÖNDÜ
Şereflikoçhisar'da yağmur ardından E-90 karayolunu su bastı.
Sürücüler, yolda biriken sulardan dolayı ilerlemekte zorluk yaşadı. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
.