11 aylık bebeğe vahşete 40 yıl hapis!

Hatay'ın Dörtyol Kuzuculu Mahallesinde 2019 yılında küçük bir çocuğun yol kenarındaki su kanalı içerisinde boğulduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Ölen çocuğun 11 aylık Ayşe Narin Özkal olduğu belirlenirken bebeğe yapılan ölü muayenesinde cinsen saldırıya uğradığı, ölüm nedeninin ise suda boğulma olduğu ortaya çıktı.Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında şüphelinin Alper Akkoca olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan Akkoca, karakoldaki sözlü mülakatta Ayşe Narin Özkal'ı yol kenarında oyun oynarken gördüğünü, çocuğu alarak mandalina bahçesine götürdüğünü anlattı. 11 aylık Ayşe Narin Özkal'ın ağlamaya başladığını belirten cani, eliyle çocuğun ağzını kapatarak ilk aldığı yerdeki su kanalının içine atarak eliyle boğmaya çalıştığını itiraf etti.Vicdanı el vermeyince tekrardan olay yerine döndüğünü ve 250-300 metre uzaklıkta çocuğun suyun içerisinden çıkarıldığını gördüğünü aktaran Akkoca, kolluk kuvvetlerinin tekrar tekrar sorması sonrasında suçu işlediğini kabul etti. Akkoca ayrıca, kollukta alınan sözlü mülakatta üvey kız kardeşi Emine Akkoca'ya da cinsel eylemde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine şüphelinin konuyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci kez ifadesi alındı.Yaşananlar sonrasında İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılaması yapılan Akkoca, 11 aylık Ayşe Narin Özkal'a yönelik olarak 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel istismar' suçundan 28 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemece Akkoca'ya verilen, 11 aylık Ayşe Narin Özkal'a yönelik olarak 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel istismar' suçundan 28 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl, toplamda bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.