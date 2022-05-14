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Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe!
Ekleme: 14.05.2022 - 18:03 Güncelleme: 14.05.2022 - 18:08 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe!
Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor. MSB'den yapılan son açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.
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