Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor. MSB'den yapılan son açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: