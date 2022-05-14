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Başkan Erdoğan: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunulan çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ekleme: 14.05.2022 - 19:58 Güncelleme: 14.05.2022 - 20:02 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, 'Kendi kendimize yeterli olabilmenin teminatı olan, emeğin, üretmenin, alın terinin mesleğini icra eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunduğumuz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın mesajında yer verdiği görselde, 2022'de çiftçilere 29 milyar lira destek sağlanacağı aktarıldı.
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