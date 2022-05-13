Ukrayna'da bir ilk! Rus asker yargılanacak!

Kiev'deki bir mahkeme, Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgali emrini vermesinden bu yana ilk Savaş Suçu davasını görmeye başladı.21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shysimarin 62 yaşındaki Ukraynalı bir sivili öldürmekle suçlanıyor.Savaşta bir dönüm noktası olan yargılamada, bir Rus askeri 62 yaşındaki bir sivili öldürmekle suçlanacak ve dava tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor.Ukrayna başsavcısı tarafından kaydedilen Rusya'ya ait savaş suçlarının sayısı 11 bini aşmış durumda. UNICEF'in bildirdiğine göre, savaşta sadece nisan ayında en az 100 çocuk öldürülmüştü.Kiev bölge mahkemesine çıkacak olan sanık, şu anda Ukrayna'da tutuklu bulunan Kantemirovskaya tank tümeninin 21 yaşındaki komutanı Vadim Shysimarin.Bir çavuş olan Shysimarin'in 28 Şubat'ta Chupakhivka köyünde bir sivili öldürdüğü sırada Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesinde savaştığı iddia ediliyor.Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikası haftalardır dünya gündeminin üst sıralarında... Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.Rus askeri Shysimarin, askeri araç konvoyunun Ukrayna güçlerinin saldırısına uğramasının ardından sivil bir araca ateş etmekle suçlanıyor. Daha sonra, Ukraynalı savaşçılardan kaçmaya çalışırken diğer dört askerle birlikte arabayı kullananın da o olduğu biliniyor.Savcılara göre Shysimarin, ‘Ukraynalı askerlere ihbar etmesin diye bir sivili öldürmesi' emredildikten sonra bisiklete binen ve telefonuyla konuşan silahsız adamı vurarak öldürdü.Ukrayna Başsavcısı Iryna VenediktovaSuçun, kurbanın evinden ‘düzinelerce metre' ötede işlendiği ve AK-74 tüfeği kullanılarak işlendiği söyleniyor.Dava bu hafta bir ceza mahkemesinde açıldı. Ukrayna'nın başsavcısı Iryna Venediktova, salı günü Kiev'deki ofisinden yaptığı açıklamada “O burada (Ukrayna'da), elimizde” demişti.