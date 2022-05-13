MSB: 52 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Karkmış Hudut Karakoluna yapılan saldırıya karşı cezalandırma atışı yapıldığını açıkladı.Yapılan atış sonucunda ise 52 terörist etkisiz hale getirildi.Bakanlık açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;"Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz."